Alerta en Boca: Vasco da Gama ofertó por Hinestroza y su llegada al Xeneize corre peligro El club brasileño se metió en la negociación a último momento con una propuesta de 6 millones de dólares, superando la oferta del Consejo de Fútbol. El pase del extremo colombiano, que parecía cerrado para el equipo de Claudio Úbeda, ahora podría definirse a favor del elenco de Río de Janeiro.

l mercado de pases le presenta un nuevo dolor de cabeza a Boca Juniors. Cuando todo parecía encaminado para que Marino Hinestroza se convirtiera en el nuevo refuerzo del club de la Ribera, la irrupción de Vasco da Gama puso en jaque la operación. El equipo carioca realizó una oferta formal que se acerca mucho más a las pretensiones de Atlético Nacional.

La propuesta del “Almirante” rondaría los 6 millones de dólares por la ficha del extremo de 23 años. Esta cifra supera la oferta presentada por el Xeneize, que consistía en 5 millones de dólares por la totalidad de los derechos económicos más una plusvalía del 20% de una futura venta.

Un giro inesperado

Hasta hace pocas horas, en Brandsen 805 daban por hecho el desembarco de Hinestroza para disputar la temporada 2026. De hecho, el director técnico Claudio Úbeda contaba con el colombiano como una pieza clave para el inicio de la pretemporada. Sin embargo, los números puestos sobre la mesa por los brasileños han frenado el acuerdo de palabra que existía con el jugador y el club dueño de su pase.

La diferencia económica y la potencia del mercado brasileño inclinarían la balanza hacia Río de Janeiro. Las próximas horas serán decisivas para saber si Boca decide estirar los números para igualar la oferta o si finalmente desiste de la contratación, perdiendo a uno de sus principales apuntados en este receso.