El sueño del bicampeonato mundial llegó a su fin. En una final dramática y repleta de sufrimiento, la Selección Argentina cayó ante España en el MetLife Stadium de Nueva Jersey y no logró defender la histórica corona conquistada en Qatar 2022. A pesar del duro desenlace, el plantel dejó el corazón en la cancha y batalló hasta el último segundo.
Durante los 90 minutos reglamentarios, el conjunto español logró imponer sus condiciones, mostrando una clara superioridad en la tenencia y el dominio del juego. Sin embargo, la “Scaloneta” supo resistir los constantes embates rivales con la entrega, el orden y el sacrificio que la caracterizan, sosteniendo la paridad en el marcador en un encuentro de máxima intensidad.