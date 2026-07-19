Argentina dejó el corazón, pero cayó ante España en una final dramática En un partido de extrema tensión, la Selección nacional perdió en el alargue tras un duro encuentro. Ferran Torres marcó el gol de la victoria para los europeos. El equipo dirigido por Lionel Scaloni debió jugar el tiempo extra con un hombre menos por la expulsión de Enzo Fernández.

El sueño del bicampeonato mundial llegó a su fin. En una final dramática y repleta de sufrimiento, la Selección Argentina cayó ante España en el MetLife Stadium de Nueva Jersey y no logró defender la histórica corona conquistada en Qatar 2022. A pesar del duro desenlace, el plantel dejó el corazón en la cancha y batalló hasta el último segundo.

Durante los 90 minutos reglamentarios, el conjunto español logró imponer sus condiciones, mostrando una clara superioridad en la tenencia y el dominio del juego. Sin embargo, la “Scaloneta” supo resistir los constantes embates rivales con la entrega, el orden y el sacrificio que la caracterizan, sosteniendo la paridad en el marcador en un encuentro de máxima intensidad.