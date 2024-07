Argentina se metió en su segunda final consecutiva al vencer a Canadá El equipo dirigido por Lionel Scaloni se quedó con el triunfo por 2 a 0 y espera por Uruguay o Colombia.

Argentina le ganó por 2 a 0 con Canadá con otra demostración de un gran nivel en el campo de juego y clasificó a la final de la Copa América 2024, en donde se enfrentará al ganador del partido entre Uruguay y Colombia este domingo 14 de julio en Miami.

Con los goles de Julián Álvarez y Lionel Messi, le dieron una segunda final consecutiva en la Copa América, y la octava para la Selección desde 1993, cuando cambió el formato de competición e incluyó la fase eliminatoria desde cuartos de final.

A los 22 minutos del primer tiempo, con mucho espacio en el mediocampo, Rodrigo De Paul le metió un pase magistral a Álvarez, quien controló con tranquilidad ante la marca de Canadá y estampó ante la salida del arquero el 1 a 0 parcial.

El partido ya había tenido una llegada de Lionel Messi antes del gol pero tras el tanto, Argentina fue dominador absoluto, con un De Paul dueño de la mitad de la cancha y generador de juego y Ángel Di María muy metido en el partido por la izquierda, asociándose con el propio mediocampista y con Messi.

Sin embargo, el equipo se durmió en un lateral sobre el final del partido y Cyle Larin casi convierte el tanto del empate, ya que Emiliano Martínez se lo contuvo en la línea con otra gran atajada del ídolo en el arco.

En apenas cinco minutos del complemento, en una dudosa jugada que tuvo que revisarse en el VAR, Enzo Fernández definió a colocar en la puerta del área pero Messi alcanzó a desviar la pelota que se iba afuera para meter el 2 a 0.

Los jugadores observaron al juez de línea en el festejo y el árbitro Piero Maza observó en VAR si había posición adelantada pero ya había sancionado gol argentino.

“Dibu” Martínez no fue ajeno al protagonismo del triunfo ya que en final atrapó una pelota llovida que puedo haber sido el descuento de Canadá tras un remate furioso desde la puerta del área.

Síntesis de Argentina vs. Canadá las semifinales de la Copa América 2024:

Copa América 2024.

Semifinales.

Argentina 2-0 Canadá.

Estadio: MetLife.

Árbitro: Piero Maza (Chile).

VAR: Juan Lara (Chile).

Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Lionel Messi, Julián Álvarez, Ángel Di María. DT: Lionel Scaloni.

Canadá: Maxime Crépeau; Alistair Johnston, Moise Bombito, Derek Cornelius, Alphonso Davies; Ismael Koné, Stephen Eustaquio; Richie Laryea, Jonathan David, Jacob Shaffelburg; Cyle Larin. DT: Jesse Marsch.

Goles en el primer tiempo: 22m Julián Álvarez (A).

Goles en el segundo tiempo: 6m Lionel Messi (A).

Cambios en el segundo tiempo: 10m Liam Miller por Shaffelburg (C); Ali Ahmed por Laryea (C); 19m Tani Oluwaseyi por David (C); Nicolás Otamendi por Tagliafico (A); 26m Nahuel Molina por Montiel (A); Jonathan Osorio por Davies (C); Mathieu Choiniére por Eustaquio (C); 33m Lautaro Martínez por Álvarez (A); Nicolás González por Di María (A); Exequiel Palacios por Mac Allister (A).