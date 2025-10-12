Argentina superó a México y avanzó a las semifinales del Mundial Sub 20 de Chile Con su quinto triunfo en cinco actuaciones, el conjunto albiceleste quedó entre los cuatro mejores; se cruzará con Colombia el miércoles.

La Selección Argentina Sub 20 volvió a ratificar su gran momento futbolístico al vencer por 2-0 a México en los cuartos de final del Mundial de Chile. En un partido intenso y friccionado, el equipo dirigido por Diego Placente se impuso con autoridad y alcanzó las semifinales del certamen, donde enfrentará a Colombia el próximo miércoles.

El encuentro, disputado en el estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago, tuvo un clima cargado de tensión y reclamos, pero la Albiceleste se mantuvo firme, inteligente y con carácter. Con esta victoria, el conjunto argentino acumula cinco triunfos en igual cantidad de presentaciones y se consolida como uno de los grandes favoritos del torneo.

El primer gol llegó a los nueve minutos del primer tiempo, cuando Maher Carrizo aprovechó un rebote del arquero Emmanuel Ochoa tras un remate de Valentino Acuña. El delantero de Vélez, una de las figuras del certamen, sumó así su tercer tanto en los últimos dos partidos. Argentina estuvo cerca de ampliar la ventaja con disparos de Gianluca Prestianni y Dylan Gorosito, pero el arquero mexicano se lució con grandes intervenciones.

En el complemento, Placente movió el banco y los cambios dieron resultado. A los 11 minutos, Mateo Silvetti amplió la diferencia tras una precisa asistencia de Juan Villalba. El segundo gol desató el festejo argentino y selló un triunfo que el equipo defendió con solidez, incluso ante los intentos finales del conjunto tricolor.

México terminó con nueve jugadores, tras las expulsiones de Diego Ochoa y Tahiel Jiménez, ambas sancionadas con ayuda del VAR. En el cierre del encuentro se vivieron momentos de tensión entre los cuerpos técnicos, aunque Argentina mantuvo el control y cerró el pase a semifinales.

“Fue un partido dificilísimo, como sabíamos que iba a serlo. Supimos sufrir y jugar con jerarquía. Hoy se disfruta, pero ya mañana pensamos en Colombia”, expresó Placente tras la victoria.

Con identidad, talento y compromiso, la Selección Argentina Sub 20 vuelve a meterse entre los cuatro mejores del mundo, algo que no lograba desde Canadá 2007, cuando se consagró campeona con Sergio “Kun” Agüero como figura. La ilusión albiceleste, una vez más, está intacta.