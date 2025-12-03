Así quedaron definidos los grupos para el Mundial de Rugby Australia 2027 El sorteo en Sídney definió los seis grupos del Mundial, con Argentina, Uruguay y Chile entre los participantes sudamericanos.

El sorteo de la Copa del Mundo de Rugby Australia 2027 se realizó este miércoles en Sídney y dejó conformada la fase de grupos del certamen, que incluirá la participación de tres seleccionados sudamericanos: Argentina, Uruguay y Chile. La competencia se perfila como una de las más atractivas de los últimos años, con cruces de alto nivel y presencia de potencias históricas junto a equipos emergentes.

Los Pumas integrarán el Grupo C, donde compartirán zona con Fiji, España y Canadá, en un cuadro que combina tradición, velocidad y equipos en pleno crecimiento. Por su parte, Uruguay competirá en el Grupo D junto a Irlanda, Escocia y Portugal, mientras que Chile debutará en un Mundial dentro del Grupo A, acompañado por Nueva Zelanda, Australia y Hong Kong China.

A continuación, así quedaron conformados los grupos:

Grupo A: Nueva Zelanda, Australia, Chile, Hong Kong China

Grupo B: Sudáfrica, Italia, Georgia, Rumania

Grupo C: Argentina, Fiji, España, Canadá

Grupo D: Irlanda, Escocia, Uruguay, Portugal

Grupo E: Francia, Japón, Estados Unidos, Samoa

Grupo F: Inglaterra, Gales, Tonga, Zimbabue

El torneo, que se celebrará en 2027 en territorio australiano, promete seis zonas equilibradas y una fase de grupos que podría ofrecer varias sorpresas.