Atlético Mineiro sufrió en Uruguay, pero hizo valer la ventaja y será el rival de Boca en la gran final El equipo dirigido por el argentino Eduardo Domínguez cayó por 2-0 ante Montevideo City Torque, pero gracias al 3-0 de la ida selló su pasaporte al partido decisivo. La final continental se jugará el próximo 21 de noviembre en Colombia.

El cuadro de la gran final de la Copa Sudamericana 2026 ya está completo. Atlético Mineiro logró superar la llave de semifinales tras dejar en el camino a Montevideo City Torque y se medirá ante Boca Juniors por la gloria continental. El equipo brasileño, conducido por el entrenador argentino Eduardo Domínguez, buscará su primera conquista en este certamen para tomarse revancha de la final perdida el año pasado.

La clasificación del conjunto “Galo” no estuvo exenta de sufrimiento. En el partido de vuelta disputado en Uruguay, Mineiro cayó por 2-0, pero logró avanzar de ronda apoyado en la contundente victoria por 3-0 que había conseguido en el encuentro de ida como local.

Durante el desarrollo del juego, el elenco uruguayo fue claro dominador y convirtió al arquero brasileño Gabriel Delfim en la gran figura de la primera etapa, quien evitó la caída de su arco tras los remates de Esteban Obregón y Facundo Silvero. En el complemento, City Torque continuó presionando, mientras que Mineiro tuvo su chance más clara con un remate de Reinier que se estrelló en el travesaño.

El panorama se complicó para la visita en los últimos 15 minutos tras la expulsión del ecuatoriano Alan Franco. Con un hombre de más, el conjunto local se ilusionó sobre el final del partido: a los 44 minutos, Kevin Silva empujó al gol una pelota prolongada de chilena, y ya en el tercer minuto de descuento, el experimentado Gary Kagelmacher conectó un cabezazo letal para marcar el 2-0 definitivo, resultado que de todas formas no le alcanzó a los uruguayos para forzar los penales.

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Todo listo para la gran final

Con la clasificación de Atlético Mineiro y Boca Juniors, la Conmebol ya tiene a sus dos protagonistas para el cierre del torneo. El partido decisivo se disputará el próximo sábado 21 de noviembre en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia. El recinto cuenta con capacidad para 49.000 espectadores y, según se anticipó, habrá un reparto equitativo de entradas y tribunas para los hinchas del “Xeneize” y del conjunto brasileño.