Básquet y Rugby adaptado en el Complejo Ledesma El complejo cuenta con sillas de ruedas especiales y todos los elementos necesarios para la práctica de esta disciplinas.

Mediante el deporte inclusivo como el rugby y el básquet adaptado la Municipalidad de San Miguel de Tucumán se propone generar una nueva conciencia colectiva entre los vecinos y vecinas de la ciudad.

Este tipo de disciplina fomenta la integración en la comunidad de personas con discapacidad y ofrece un lugar donde todos pueden explorar sus capacidades deportivas. Además del trabajo que realizan los profesores, las personas con discapacidad que practican estas disciplinas en sillas de ruedas encuentran un espacio para jugar, divertirse y compartir valores.

El deporte inclusivo es una herramienta que mejora la calidad de vida de todos los que lo practican y sensibiliza a las personas sobre la importancia de valorar el esfuerzo en condiciones adversas. Mario López, presidente de le Fundación Discapacitados Tucumán destacó la importancia que tiene en su vida el básquet adaptado: “La sociedad tiene que entender que a través del básquet nosotros nos superamos día a día y así como nosotros nos liberamos de muchos obstáculos también liberamos a nuestras familias que están pendientes de nosotros”.

El deporte inclusivo permite además promover valores, equiparar oportunidades y construir una sociedad más justa. Bruno ponderó los beneficios de entrenar en el Complejo Ledesma el rugby adaptado: “Formo parte de un grupo que me complementa en mi vida diaria, no me siento una persona con discapacidad y me levanto con muchas ganas de trabajar al día siguiente”.

MIRA TAMBIÉN La dupla Orsi-Gómez presentó la renuncia en Atlético Tucumán

Qué días y horarios se puede practicar Rugby y Básquet en sillas de ruedas:

Rugby adaptado: martes y jueves, de 18 a 20 h. Está destinado a personas con discapacidad motriz que tengan afectados como mínimo tres miembros. Dirigido a jóvenes y adultos desde los 15 años, sin límite de edad.

Básquet adaptado: lunes, miércoles y viernes, de 18 a 20 h. Clases destinadas a personas con cualquier limitación, patología o discapacidad motriz. Para jóvenes y adultos, a partir de los 15 años y sin límite de edad.

Para practicar cualquier actividad, los interesados pueden inscribirse de lunes a viernes de 8 a 18 h, en el Complejo Ledesma, y abonar un bono de $ 3800.

MIRA TAMBIÉN Riestra superó por 1 a 0 a Atlético

Fuente: SMT