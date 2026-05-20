Boca empató con Cruzeiro en La Bombonera y puso en riesgo su clasificación a octavos El Xeneize se había puesto en ventaja en el primer tiempo con un gol de Miguel Merentiel, pero el conjunto brasileño lo igualó en el complemento. Pese a jugar con un hombre de más, los dirigidos por Claudio Úbeda no lograron quebrar el 1 a 1 y deberán definir su suerte en la última fecha.

Boca Juniors igualó 1 a 1 frente a Cruzeiro en un partido de mayor a menor disputado este martes por la noche en La Bombonera, correspondiente a la quinta fecha del Grupo D de la Copa Libertadores 2026. Este resultado dejó al equipo de La Ribera en una posición incómoda de cara a la definición de la fase de grupos.

El comienzo del encuentro fue netamente favorable para el “Xeneize”, que avisó desde el primer minuto con llegadas de Miguel Merentiel y Milton Giménez, ambas frustradas por las buenas intervenciones del arquero visitante, Otavio. La superioridad inicial rindió frutos a los 15 minutos: el campeón del mundo Leandro Paredes ejecutó un excelente tiro libre que tenía destino de red, pero Merentiel apareció en el segundo palo para empujar la pelota y asegurar el 1 a 0 parcial.

El equipo brasileño, de flojo desempeño en la primera media hora, apenas logró acercarse con una escalada de Kaio Jorge que fue bien controlada por el arquero Leandro Brey.

El empate y la falta de contundencia

En la segunda mitad, el panorama cambió rápidamente. A los ocho minutos, un preciso centro rasante desde el sector izquierdo cruzó toda el área de Boca y encontró a Fagner libre de marca. El defensor brasileño definió por lo bajo al primer palo, venciendo la resistencia de Brey y decretando el 1 a 1.

El partido tomó otro giro a los 22 minutos del complemento, cuando el mediocampista Gerson recibió la tarjeta roja directa por una dura y vehemente infracción a la altura de la rodilla sobre Leandro Paredes. A pesar de contar con superioridad numérica durante casi media hora, Boca careció de claridad para aprovechar la ventaja. Tuvo aproximaciones en los pies de Paredes, Merentiel y un cabezazo de Exequiel “Changuito” Zeballos, pero falló en la estocada final. Incluso, la visita casi se lleva la victoria de contragolpe a los 41 minutos con una corrida de Neiser Villarreal que fue contenida por Brey.

Cómo queda el Grupo D

Con este empate, el equipo de Claudio Úbeda escolta la zona con 7 unidades y corre el riesgo de terminar la quinta fecha fuera de los puestos de clasificación a octavos de final, dependiendo de los otros resultados. Cruzeiro, por su parte, se mantiene como líder con 8 puntos.

Todo se definirá en la última y agónica jornada. El próximo jueves 28 de mayo a las 21:30 horas, Boca recibirá en La Bombonera a la Universidad Católica de Chile con la obligación de sumar para seguir con vida en el certamen continental. En simultáneo, Cruzeiro será local ante Barcelona de Ecuador.