Boca erró un penal en el último minuto y empató 0-0 con Millonarios El "Xeneize" no pudo pasar del cero en su primer ensayo del año, disputado en homenaje a Miguel Ángel Russo. Pese a contar con las situaciones más claras, el delantero desperdició una pena máxima en el último minuto que pudo darle la victoria al conjunto de la Ribera.

Boca Juniors inició su calendario futbolístico con un empate 0-0 frente a Millonarios de Colombia, en un encuentro amistoso que puso en juego la “Copa Miguel Ángel Russo”. El partido, que sirvió como debut del equipo en este 2026, tuvo un desenlace dramático cuando Exequiel Zeballos malogró un penal en tiempo de descuento, impidiendo que el club argentino se quedara con el triunfo.

El conjunto azul y oro afrontó su primer compromiso del año con un plantel que presentó varias ausencias significativas y sin la participación de refuerzos. A pesar de estas condiciones y de la falta de rodaje futbolístico.

El evento tuvo un carácter especial, ya que se realizó en homenaje a Miguel Ángel Russo, entrenador que supo dirigir y consagrarse campeón en ambas instituciones, dejando una huella importante tanto en el fútbol argentino como en el colombiano.

Por su parte, el elenco de Bogotá cerró su participación en esta serie de amistosos con la igualdad en La Bombonera. Millonarios llegaba a este duelo tras haber sufrido una derrota frente a River Plate en un partido disputado previamente en Uruguay.