Chiqui Tapia anunció el regreso de los hinchas visitantes: “Es un día histórico” La prueba piloto se hará este sábado en el partido que disputarán Lanús y Central en el estadio del sur del Gran Buenos Aires. Los canallas contarán con unos 6.500 lugares, que ya se ponen a la venta. En la conferencia de prensa en que se anunció el regreso de los visitantes después de más de una década, el presidente de la AFA estuvo acompañado de Gonzalo Belloso y Nicolás Russo.

En una conferencia de prensa realizada en el predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, anunció el inicio de una nueva etapa para el fútbol argentino: el regreso del público visitante a los estadios, luego de más de una década de restricciones. La prueba piloto de este anuncio -que ahora es formal y deja atrás la figura de los “hinchas neutrales”- será este sábado en el partido entre Central y Lanús en cancha del Granate. Los hinchas canallas tendrán 6.500 entradas a disposición, que se ponen a la venta este mismo jueves. Según reconoció el titular de la AFA, la vuelta de Ángel Di María al fútbol argentino -así como la de otros campeones del mundo- fue clave para encarar esta decisión que marcará un antes y un después.

Acompañado por el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, y por los dirigentes Nicolás Russo (Lanús) y Gonzalo Belloso (Rosario Central), el “Chiqui” afirmó que “los clubes que estén en condiciones y quieran recibir público visitante, lo puedan hacer”.

El anuncio marca un punto de inflexión en la historia reciente del fútbol nacional. Tapia fue claro al destacar la magnitud del paso que se está dando: “Es un día que marca un antes y un después en nuestro fútbol”.

Además, subrayó el objetivo que impulsa esta decisión: “Queremos que el fútbol vuelva a ser de la familia. Es lo que el hincha de fútbol y la sociedad quieren. Se han organizado muchos partidos con dos hinchadas y por eso decidimos anunciar el comienzo para la vuelta de los visitantes. Lanús-Rosario Central va a ser una prueba piloto y esperamos que sea el puntapié”.

Esa prueba piloto tendrá lugar este sábado en el estadio Néstor Díaz Pérez, más conocido como “La Fortaleza”, cuando Lanús reciba a Rosario Central por la Liga Profesional.

En ese encuentro, 6.500 hinchas del equipo canalla podrán ocupar las tribunas visitantes, en lo que se prevé como un ensayo general para lo que podría convertirse, paulatinamente, en una práctica habitual. Las entradas serán nominales, con protocolos de seguridad reforzados y controles estrictos para garantizar la seguridad y la convivencia en el espectáculo.

Desde el club organizador, Nicolás Russo expresó su entusiasmo por ser parte de este proceso: “Como organizadores del espectáculo es una responsabilidad muy grande. Queremos hacer lo que necesite la gente y que haya público visitante no tiene que ser algo anormal, tiene que ser lo lógico”, remarcó el dirigente.

Además, agregó: “El fútbol argentino está repatriando un montón de figuras y está conteniendo muchos jugadores. Tienen que estar las dos parcialidades, no tiene que ser solo porque Ángel Di María juegue este partido”.

En cuanto al acceso de la hinchada visitante, informó que Lanús pondrá a la venta las entradas a un valor de $23.000.

Del lado de Rosario Central, Gonzalo Belloso también celebró la iniciativa: “Me sumo al agradecimiento a Tapia y a Russo. Como club del interior estamos sumamente felices. Vamos a pedir ir a todos lados. Nos gusta y estamos acostumbrados a viajar. Espero que sea una fiesta para todos”.

En ese sentido, enfatizó que “tiene que ser una normalidad viajar. A nosotros nos gusta, hace 135 años que lo hacemos”. Belloso también agradeció al presidente de Lanús por facilitar las condiciones para que el partido se realice con ambas hinchadas.

Pero el regreso del público visitante no es solo una decisión dirigencial: también implica un cambio cultural, una transformación en la forma de vivir el fútbol. Así lo remarcó Javier Alonso, ministro de Seguridad bonaerense: “No le podemos regalar el fútbol a los violentos. Es importante que aquellos que manejan cuestiones de violencia no se apropien de las tribunas. La idea no es volver a lo de antes. Hay que cambiar una cultura”.

En su exposición, Alonso fue contundente al describir los desafíos: “Tenemos que desterrar la cultura de la violencia. Es triste ver a chicos de 10 años cantando sobre drogas o que hay que matar a otro. Tiene que ser la fiesta de la familia, con banderas, bombos”.

Alonso también subrayó que la seguridad será un eje clave del proceso: “Queremos que quienes tienen prohibición de ingresar no puedan hacerlo. Tiene que haber un control riguroso. Vimos las Copas Libertadores, Sudamericana y el Mundial de Clubes: miles de argentinos se comportan de una manera en el exterior. ¿Por qué no se puede lograr acá?”, se preguntó.

El funcionario dejó en claro que la policía estará comprometida con garantizar la seguridad, pero también pidió compromiso de los clubes y los hinchas. El regreso del público visitante será gradual, y no será obligatorio. Cada institución podrá evaluar si tiene la capacidad operativa, logística y de infraestructura para abrir sus puertas a las parcialidades rivales.

Desde la AFA, se comprometen a acompañar el proceso y a establecer los protocolos necesarios para que cada encuentro se desarrolle en condiciones seguras. Los operativos serán monitoreados y ajustados con cada experiencia, y se espera que, con el tiempo, el regreso de las dos hinchadas se vuelva algo habitual.

Después de más de 12 años sin visitantes en la mayoría de los partidos, el fútbol argentino se prepara para recuperar una de sus postales más representativas: las tribunas colmadas de colores, cantos cruzados, la tensión de los clásicos y la fiesta compartida.