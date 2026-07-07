Egipto explotó contra el arbitraje: “La copa se la están dando a Argentina” El entrenador Hossam Hassan y el futbolista Mohamed Zico cuestionaron las decisiones del juez tras la eliminación y sostuvieron que el seleccionado de Scaloni fue favorecido.

La eliminación de Egipto a manos de Argentina en los octavos de final del Mundial 2026 generó una marea de críticas de los integrantes del seleccionado que cayó 3 a 2 en Atlanta este martes. Hossam Hassan, entrenador de los egipcios cargó duro contra el arbitraje y declaró que hubo intencionalidad a favor del equipo de Scaloni: “Desde la Selección Argentina se ejerció presión sobre el árbitro. Hablaron toda la previa de que era francés“, dijo. Y agregó: “Hemos merecido la victoria. No ha habido respeto ni juego limpio“.

Y criticó con dureza la decisión del VAR de anular un gol y de no revisar un presunto penal en la jugada previa al tercer gol albiceleste “Se desestimó un penal que tendría que haberse revisado. El segundo gol fue anulado de manera sorpresiva por algún motivo“.

A su vez, Mostafa Zico tiró una bomba: “Nos anularon un gol legítimo por una supuesta falta que jamás habrían cobrado del otro lado. Nadie puede mirarnos a los ojos y decir que el arbitraje fue neutral”.

El delantero egipcio aseguró que cada decisión dividida favoreció a Argentina y denunció que incluso se ignoró un posible penal a favor de su selección en los minutos finales.“Íbamos ganando 2-0 y estábamos haciendo el partido de nuestras vidas. Si nos eliminan siendo mejores que nosotros, lo aceptamos. Pero que te saquen de un Mundial de esta manera duele el doble”.

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Y cerró con la frase que ya está dando la vuelta al mundo: “Felicidades a Argentina por la Copa del Mundo. El torneo estaba amañado. No necesitaban nada más. La copa se la están dando a Argentina”.