El argentino Luciano Benavides hizo historia y ganó por 2 segundos tras una dramática definición en el Rally Dakar El salteño superó a Ricky Brabec en la última etapa cuando recortó la diferencia y saltó al primer puesto en los últimos kilómetros de la carrera. Junto a su hermano Kevin, son los únicos dos sudamericanos en vencer en la categoría reina.

El argentino Luciano Benavides ganó el Rally Dakar 2026 en motos, tras la definición más pareja de todos los tiempos. Fue de película, porque tras 49 horas de carrera llegó a Yanbu, Arabia Saudita, dos segundos más rápido que el norteamericano Ricky Brabec, quien había llegado como líder con 3m20 de ventaja, y conquistó la carrera más difícil del mundo por primera vez.

El talentoso salteño de la KTM número 77 aprovechó que el estadounidense de Honda se perdió a falta de 7 kilómetros, cuando abría camino, y ganó por una diferencia que no tiene precedentes en una prueba así, repleta de imprevistos y contratiempos. Tras casi ocho mil kilómetros de recorrido, lo que distanció al 1° del 2° representa apenas un puñado de metros en la realidad.

“No puedo creer lo que acaba de pasar. Hice el máximo hoy, confié en mí, navegué lo mejor que pude y Dios me ha dado esta victoria. Tenía que creerlo hasta el final. Es algo que no me voy a olvidar nunca en mi vida”, fueron las primeras palabras de Benavides tras cruzar la meta.

Toma mayor dimensión, en este contexto, la polémica que había en torno a las especulaciones estratégicas de Brabec, que resignó tiempo en varias de las etapas -incluso la antepenúltima- para no tener que abrir camino al día siguiente. En esas levantadas se le pudo haber escurrido una victoria que hasta el km 98 tenía entre las manos con al menos 3 minutos de margen.

A los 30 años, tras una carrera de menor a mayor en la que se llevó tres etapas, Luciano logró cumplir el gran sueño de su vida y emular a Kevin, el hermano, quien fue campeón del Dakar en 2021 y 2023 con Honda y KTM, respectivamente, antes del retiro en 2025 y su posterior desembarco en los autos, dentro de la categoría Challenger, para esta edición.

Así, se sumó a una lista ilustre de argentinos ganadores del Dakar que tiene a Marcos Patronelli (3 en cuatriciclos), Alejandro Patronelli (2 en la misma especialidad), su hermano Kevin (2 en motos), Manuel Andújar (2 en quads) y Nicolás Cavigliasso, dueño de uno en cuatris y otro en Challenger, este último navegado por su esposa Valentina Pertegarini.