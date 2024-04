El comentario machista de Ramón Díaz: “Que el VAR lo decida una mujer es complicado” El DT argentino del Vasco Da Gama de Brasil, habló en conferencia de prensa tras la derrota ante Red Bull Bragantino y fue muy criticado. Dijo que se malinterpretó y ensayó unas disculpas.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este miércoles por la noche, Ramón Díaz, DT del Vasco Da Gama de Brasil, hizo un comentario sobre el VAR, muy criticado por machista tras la derrota del Brasileirao ante Red Bull de Bragantino por 2 a 1, y a la salida del encuentro en Bragança Paulista, tuvo que salir a aclarar lo que dijo y ensayó unas disculpas.

“En el último partido que pasó jugando de local en Vasco, una señorita… una mujer, fue penal e interpretó de otra manera. El fútbol es diferente. Principalmente que el VAR lo tenga que definir una mujer es bastante complicado, me parece”, sentenció el riojano durante la conferencia de prensa tras la derrota.

Al retirarse del estadio Nabi Abi Chedid, el DT buscó a los periodistas y pidió disculpas, aunque aseguró que lo habían malinterpretado, porque en realidad quería decir que “una sola persona no puede tomar una decisión”.

MIRA TAMBIÉN River y Boca jugarán un Superclásico en cuartos de final de la Copa de la Liga

“Si se interpretó algo mal de mi declaración, quiero pedir disculpas. Me pareció que lo que quise decir es que una sola persona no puede tomar una decisión tan importante como es en el fútbol y que es la participación del VAR. Si se interpretó mal, pido disculpas, ya que no es mi intención”, aclaró Ramón.

La jugada reclamada por Ramón Díaz se refiere al partido contra Gremio, a los cuatro minutos del segundo tiempo. El chileno Galdames se quejó por la falta del zaguero Rodrigo Ely, del conjunto de Porto Alegre. Al revisar la jugada, Daiane Muniz, responsable del VAR en el partido, consideró inicialmente que había penal, pero se retractó y finalmente no recomendó la revisión.