El cronograma de la segunda fecha del Torneo Clausura 2026 El campeonato de Primera División continúa este martes con cuatro partidos que prometen emociones fuertes. Atlético Tucumán visitará a Central Córdoba el jueves, mientras que River jugará mañana y Boca recién la próxima semana. Conocé el cronograma completo.

La segunda fecha del Torneo Clausura 2026 se pone en marcha este martes 28 de julio con una intensa jornada que contará con cuatro partidos atractivos, en los que varios equipos buscarán recuperarse de sus tropiezos en el debut.

La acción comenzará a las 19:00 con dos encuentros en simultáneo. Por un lado, Banfield recibirá a Sarmiento de Junín en el Florencio Sola. Se trata de un duelo entre dos conjuntos que arrancaron con el pie izquierdo: el “Taladro” cayó 1-0 frente a Huracán, mientras que el elenco juninense sufrió una derrota por 3-2 ante Argentinos Juniors.

A la misma hora, San Lorenzo intentará dejar atrás un flojo comienzo de semestre, marcado por su reciente eliminación en la Copa Argentina y la caída frente a Lanús en el torneo local, cuando reciba a Gimnasia de Mendoza en el Nuevo Gasómetro.

Plato fuerte en Arroyito y actividad nocturna

Más tarde, desde las 21:15, llegará uno de los partidos más calientes de la fecha. Rosario Central recibirá a Racing Club en el Gigante de Arroyito, un duelo que acarrea mucha tensión y rivalidad tras la polémica que se vivió entre ambos en los cuartos de final del pasado Torneo Apertura.

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En simultáneo, Argentinos Juniors buscará mantenerse en la senda del triunfo y ratificar su buen arranque cuando reciba en La Paternal a Estudiantes de Río Cuarto. El conjunto cordobés llega con urgencias y está obligado a empezar a sumar para escapar de la zona de descenso.

Cuándo juega Atlético Tucumán

Para los fanáticos tucumanos, la atención estará puesta en el día jueves. Desde las 21:15, Atlético Tucumán viajará a Santiago del Estero para medirse frente a Central Córdoba en el Estadio Único Madre de Ciudades, en un duelo interzonal que promete ser vibrante.

El cronograma completo de la fecha 2

Martes 28/7:

19:00 hs: Banfield – Sarmiento

19:00 hs: San Lorenzo – Gimnasia de Mendoza

21:15 hs: Rosario Central – Racing

21:15 hs: Argentinos Juniors – Estudiantes de Río Cuarto

Miércoles 29/7:

14:30 hs: Barracas Central – Aldosivi

17:00 hs: Defensa y Justicia – Deportivo Riestra

19:15 hs: Gimnasia y Esgrima La Plata – River

21:30 hs: Instituto de Córdoba – Platense

Jueves 30/7:

19:00 hs: Independiente Rivadavia de Mendoza – Huracán

19:00 hs: Talleres de Córdoba – Vélez

21:15 hs: Independiente – Newell´s

21:15 hs: Central Córdoba (SdE) – Atlético Tucumán

Miércoles 5/8:

19:00 hs: Boca – Estudiantes de La Plata

21:15 hs: Tigre – Belgrano de Córdoba

Jueves 6/8:

19:00 hs: Unión de Santa Fe – Lanús