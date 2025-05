El Inter Miami cayó en el clásico y se profundiza su crisis Orlando City lo goleó 3-0 este domingo en una nueva jornada de la MLS. El equipo del rosarino, dirigido por Javier Mascherano, sufrió cinco derrotas en los últimos siete partidos

Orlando City goleó por 3-0 al Inter Miami, que atraviesa una grave crisis con cinco derrotas en sus últimos siete partidos contando MLS y Copa de Campeones de la Concacaf.

El empate por 3-3 ante los San Jose Earthquakes y el triunfo por 4-1 contra los New York Red Bulls fueron lo único positivo de un Inter Miami que en sus últimos siete duelos, por el contrario, ha sufrido cinco derrotas: dos ante los Vancouver Whitecaps en la Copa de Campeones de Concacaf (1-5 global), 3-4 contra el Dallas, 4-1 ante Minnesota United y 0-3 ante Orlando City.

Además, Óscar Pareja, técnico colombiano del Orlando City, le ganó el cara a cara de entrenadores latinos al argentino Javier Mascherano, que está al frente del Inter Miami.

Con Messi, Luis Suárez, Sergio Busquets y Jordi Alba como titulares esta noche, el Inter Miami continúa con enormes problemas defensivos y sufrió 20 goles en sus últimos siete encuentros.

Este derby de Florida era uno de los platos fuertes de la “semana de las rivalidades” de la MLS, para la que la liga preparó varios duelos de alto voltaje entre equipos vecinos.

Otra decepción en Miami

La primera parte fue muy entretenida con los dos equipos sin renunciar al ataque: el Inter Miami con más posesión y el Orlando City buscando los contragolpes.

Messi se topó con el arquero peruano Pedro Gallese con un derechazo y el guardameta argentino Óscar Ustari frenó al colombiano Iván Angulo en dos de las aproximaciones más claras de la primera mitad.

En el minuto 43 golpeó el equipo visitante. Después de que el Inter Miami reclamara una cesión al arquero, Gallese sorprendió con un saque largo que agarró inexplicablemente desubicada a la defensa local, por lo que Muriel solo tuvo que controlar de maravilla para batir a Ustari y lograr el 0-1.

Lejos de afrontar una avalancha del Inter Miami, el Orlando City disfrutó en la reanudación de dos ocasiones clarísimas para haber marcado el segundo.

Primero falló el argentino Martín Ojeda un contraataque cuando estaba totalmente solo y posteriormente Alex Freeman tampoco acertó en otra oportunidad frente a un Inter Miami con su defensa en ruinas.

La tercera fue la vencida y en el minuto 53 Marco Pašalić colocó el 2-0 con un zurdazo que se le escurrió entre las manos al ex Newell’s Ustari.

Messi y compañía se han especializado en remontadas épicas desde su aterrizaje en Miami, pero esta no era su noche y, tremendamente desacertados, ofrecieron evidentes muestras de frustración sin poder asustar a un Orlando City que conservó el resultado con solidez y que se benefició de un Gallese muy seguro.

No se habían acabado las malas noticias para el Inter Miami ya que el argentino Ramiro Enrique estrelló un balón en el palo en el minuto 88 pero Dagur Thorhallsson certificó el 3-0 en el 94.

El Inter Miami es sexto en el Este con 22 puntos en 13 partidos y la próxima jornada visitará al Philadelphia Union, que es líder en esa conferencia con 29 tras 14 encuentros.

Por su parte, Orlando City es quinto en el Este con 24 puntos en 14 encuentros.

El combinado de Pareja, que acumula una excelente racha de 12 partidos seguidos sin perder contando todas las competiciones, recibirá este miércoles al Nashville en la Copa US Open y el sábado se medirá también en casa pero en la MLS a los Portland Timbers

“Siempre pasa algo”

Luego de la derrota, Lionel Messi habló con la prensa y, aunque admitió que los resultados no están siendo los mejores en las últimas semanas, cuestionó la labor de los árbitros.

“Creo que hoy hicimos una gran primera parte. Estábamos atacando, creando situaciones, ellos no podían salir, tiraban pelotazos”, dijo en declaraciones a la transmisión de Apple tras el partido.

“Y de una jugada rara, donde un jugador de ellos le da un pase al arquero y el referí él mismo me dijo que no sabía la regla, que no le había parecido eso, que no lo entendía… Y, bueno, de ahí vino un pelotazo y vino el gol”, argumentó.

“Pero la verdad es que hay veces que hay errores puntuales como el partido pasado (contra los San Jose Earthaquakes), ¿viste? No son excusas, pero siempre pasa algo con los árbitros en alguna jugada puntual. Creo que la MLS tendría que mirar un poquito más el tema de los árbitros”, añadió.

“La verdad que sí que duele perder un partido más. Veníamos de un periodo de resultados malo pero hay que seguir trabajando y pensar en lo que viene. Nos quedan tres o cuatro partidos para terminar el mes de la mejor manera para después afrontar el Mundial de Clubes”, dijo Messi.

Además, el genio de Rosario consideró que en estos momentos complicados es cuando tienen que mostrar más unidad en el equipo que entrena Javier Mascherano y en el que este domingo también fueron titulares Luis Suárez, Jordi Alba y Sergio Busquets.

“Ahora se va a ver de verdad si somos un equipo, en los momentos difíciles, porque cuando todo va bien es muy fácil pero cuando llegan los momentos difíciles como ahora es cuando tenemos que estar más unidos que nunca, ser un equipo de verdad y sacarlo adelante. Creo que tenemos con qué así que ya a pensar en lo que viene y preparar el partido de Filadelfia”, indicó.

Fuente: Rosario3