El mensaje del “Dibu” Martínez tras ser operado de urgencia: “En unas semanas volvemos” El arquero de la Selección argentina y del Chelsea llevó tranquilidad a sus seguidores a través de las redes sociales tras sufrir una lesión en el maxilar por un duro choque. Se estima que tendrá unos 40 días de recuperación.

El arquero Emiliano “Dibu” Martínez decidió romper el silencio y enviar un mensaje tranquilizador a sus seguidores tras ser sometido a una intervención quirúrgica de urgencia en Liverpool. El guardameta de la Selección argentina y del Chelsea había sufrido una severa lesión el último sábado durante el partido frente al Everton por la Premier League inglesa.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el arquero marplatense publicó una historia para agradecer el apoyo recibido: “Gracias a todos por los mensajes, la operación fue bien. Lo más importante es que ganamos y con arco en 0”, escribió en referencia al triunfo por 2-0 que su equipo consiguió ante los Toffees, destacando que, a pesar de la lesión, el Chelsea logró mantener la valla invicta.

Los detalles de la lesión y el tiempo de recuperación

El incidente que obligó a Martínez a pasar por el quirófano se produjo durante el encuentro disputado el sábado, cuando sufrió un durísimo choque de cabezas con el defensor del Everton, Jarrad Branthwaite. Tras los estudios correspondientes, el cuerpo médico confirmó una lesión ósea en el maxilar que requirió de una cirugía inmediata.

De acuerdo con las estimaciones médicas tras la intervención, el “Dibu” deberá afrontar un período de recuperación de aproximadamente 40 días. Esto significa que el arquero se perderá una seguidilla clave de compromisos con el Chelsea en el fútbol inglés.

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Además, su ausencia representa una baja sensible para Lionel Scaloni, ya que Martínez no estará disponible para defender el arco de la Selección argentina en la próxima doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas frente a Uruguay (13 de noviembre) y Costa Rica (17 de noviembre). A pesar del contratiempo, el arquero se mostró optimista y, antes de su publicación, ya había expresado a su círculo íntimo su expectativa de volver a las canchas en las próximas semanas.