El próximo lunes comenzará el juicio contra el ex futbolista brasileño Dani Alves El ex defensor del Barcelona se encuentra en prisión desde el 20 de enero del 2023 y entre el 5 y el 7 de febrero se llevarán adelante las audiencias donde los jueces definirán si es o no culpable de agredir sexualmente a una mujer en una discoteca de España

Por Redacción - El Ocho 30/01/2024 · 9:43