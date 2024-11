El “Tata” Martino dejó de ser el entrenador del Inter Miami El ex entrenador de Newell's y la selección argentina no pudo pasar los playoffs de la MLS con el equipo de Lionel Messi, pero su decisión no tendría relación con lo deportivo

Por Redacción - El Ocho 19/11/2024 · 19:04