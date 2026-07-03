En un duelo para el infarto, Argentina venció a Cabo Verde y sigue soñando En un encuentro cambiante, la Albiceleste superó por 3-2 a Cabo Verde con goles de Messi, Lisandro Martínez y Cristian Romero.

La selección argentina consiguió una trabajada clasificación a los octavos de final del Mundial 2026 al derrotar por 3-2 a Cabo Verde en un encuentro que se definió en el tiempo suplementario. El equipo campeón del mundo sufrió más de lo esperado frente al conjunto africano, que mostró personalidad y estuvo cerca de llevar la definición a los penales. Con este triunfo, la Albiceleste se medirá con Egipto en la próxima instancia.

Luego de un primer tiempo favorable para el conjunto dirigido por Lionel Scaloni, el complemento mostró una versión diferente del partido. Cabo Verde aprovechó el bajón futbolístico argentino y encontró el empate a los 58 minutos gracias a Deroy Duarte. A partir de allí, el equipo conducido por Bubista volvió a replegarse, cedió la posesión y apostó por resistir. En ese tramo apareció la figura del arquero Vozinha, quien evitó el gol argentino con tres intervenciones espectaculares frente a remates de Lionel Messi.

Con el 1-1 al cabo de los 90 minutos, el duelo se extendió al alargue. Apenas comenzada la prórroga, Lisandro Martínez marcó un golazo que parecía encaminar la clasificación argentina. Sin embargo, el seleccionado nacional desperdició varias oportunidades para ampliar la diferencia y terminó pagando caro esa falta de eficacia.

A los 102 minutos, Sidny Lopes Cabral sorprendió con una brillante definición desde el borde del área. El futbolista del Benfica sacó un potente derechazo que se clavó en el ángulo superior izquierdo de Emiliano “Dibu” Martínez, estableciendo un nuevo empate y devolviendo la incertidumbre al encuentro.

Cuando el partido volvía a complicarse, apareció una vez más Lionel Messi. A los 110 minutos ejecutó un preciso córner desde la izquierda que fue conectado de cabeza por Cristian “Cuti” Romero. Tras un desvío en un defensor caboverdiano, la pelota terminó dentro del arco de Vozinha para decretar el 3-2 definitivo. En los minutos finales, el Dibu Martínez volvió a ser determinante con una gran intervención a los 118 minutos, asegurando una victoria sufrida que depositó a Argentina en los octavos de final, donde enfrentará a Egipto.