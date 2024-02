El ex Ferro tendrá una difícil tarea, debido a que el Decano no se encuentra en un buen momento. En la Copa de la Liga, el equipo solo cosechó tres puntos de 18 posibles y hace cinco partidos que no logra marcar un gol. De hecho, solo ha marcado una vez en todo el torneo: fue ante Rosario Central, en la primera fecha del campeonato.