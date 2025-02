Facundo Sava presentó la renuncia y dejará de ser el técnico de Atlético El entrenador del Decano ya le comunicó a los dirigentes que se va, pero le pidieron que lo haga luego del duelo con Rosario Central.

Facundo Sava presentó su renuncia en Atlético Tucumán y si bien dirigirá ante Rosario Central en Santa Fe este sábado por pedido de los dirigentes, luego dejará el club tras haber asumido en marzo del año pasado, periodo en el que acumuló 38 partidos, con 14 victorias, nueve empates y 15 derrotas.

El Colo, quien venía analizando la decisión en las últimas horas, aceptó estar en el banco en el Gigante de Arroyito, por lo que ante el Canalla cerrará su ciclo en el conjunto tucumano. En el inicio de este torneo, Atlético le ganó 1-0 a San Martín en San Juan, luego cayó frente a Central Córdoba por 2-0 en Santiago y volvió a perder 3-0 ante Riestra como local, encuentro que terminó de confirmar su salida.

En el último compromiso frente al Malevo, los jugadores habían sido insultados por los hinchas. En la conferencia de prensa posterior, Sava manifestó su descontento con el campo de juego del José Fierro y aseguró que el club “tendría que replantearse muchas cosas”.

“Fueron los dos peores partidos que dirigí estando acá. Me preocupa y me ocupa porque no había sentido antes lo que sentí en estos partidos. Tenemos que analizar bien y pensar todo lo que viene”, había reconocido Sava, en lo que terminó siendo un anticipo de lo que vendría.

Según trascendió, la decisión fue tomada en las últimas horas por el DT y tuvo dos factores importantes. Por un lado, el cuerpo técnico siente que fue desatendido por los dirigentes en los últimos tiempos y que sus pedidos no fueron escuchados. De hecho, Sava habría intentado comunicarse tras la derrota ante Riestra con los principales dirigentes, sin obtener respuesta, lo que habría precipitado la decisión de dejar el club. Por otra parte, en el cuerpo técnico también consideraron, después del último partido, que la cuestión futbolística era irreversible.

Con información de TyC Sports y La Gaceta