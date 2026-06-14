Franco Colapinto brilló en el Gran Premio de Barcelona: terminó 8° y sumó cuatro puntos El piloto argentino protagonizó una destacada remontada este domingo en el circuito de Cataluña. Tras largar desde el puesto 13°, avanzó cinco posiciones gracias a una carrera inteligente y estratégica para volver a sumar en el campeonato.

El piloto argentino Franco Colapinto volvió a ser protagonista en la máxima categoría del automovilismo al concretar una sólida actuación este domingo en el Gran Premio de Barcelona-Cataluña de Fórmula 1. Con un manejo firme y metódico, logró cruzar la bandera a cuadros en una meritoria octava posición.

Este destacado resultado en el histórico trazado español le permitió al representante nacional cosechar cuatro valiosos puntos para el campeonato, reafirmando su capacidad para exprimir al máximo el rendimiento de su monoplaza durante los domingos de carrera.