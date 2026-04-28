Franco Colapinto cumplió su sueño y conoció a Lionel Messi La reunión argentina se dio en el centro de entrenamiento del Inter Miami y revolucionó a los fanáticos.

Este martes, se dio a conocer una foto del encuentro entre Franco Colapinto y Lionel Messi que emocionó a los fanáticos. El piloto y el crack argentino posaron junto a Rodrigo De Paul en el centro de entrenamiento del Inter Miami. Esta es la primera vez que ambos referentes albicelestes se encuentran.

Durante su exhibición en la Argentina, Colapinto fantaseó con la posibilidad de tener un encuentro, pero buscaba que fuera de manera espontánea, sin tener que incomodar al capitán de la Selección argentina.