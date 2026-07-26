Franco Colapinto finalizó 15° en Hungría en una jornada coronada por la victoria de Lando Norris El piloto argentino no pudo avanzar desde su decimotercera posición de largada y perdió terreno en el inicio de la competencia. El británico dominó la carrera, escoltado en el podio por Max Verstappen y Kimi Antonelli.

El piloto argentino Franco Colapinto completó una nueva exigencia en el calendario de la Fórmula 1 al cruzar la meta en la decimoquinta posición durante el Gran Premio de Hungría, en una competencia que consagró como ganador al británico Lando Norris.

Colapinto, que partió desde el decimotercer cajón de la grilla, no logró capitalizar la largada, una instancia que habitualmente representa una oportunidad clave para escalar posiciones. En los primeros metros de la prueba, el argentino no pudo hacerse fuerte y cedió terreno rápidamente, cayendo al decimocuarto lugar. Poco después, descendió a la decimoquinta ubicación, puesto en el que se mantuvo antes de efectuar su primera detención en la zona de boxes (pits).

En lo que respecta al balance interno de su escudería, su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, logró un rendimiento ligeramente superior y logró finalizar la competencia en la decimosegunda posición.

La lucha por la victoria

En la zona alta del clasificador, Lando Norris cerró una actuación impecable para quedarse con el triunfo en el siempre complejo trazado húngaro. El piloto británico redondeó una carrera casi perfecta de principio a fin, asegurándose con autoridad lo más alto del podio.

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El cuadro de honor en Hungría se completó con la presencia del múltiple campeón neerlandés Max Verstappen, quien debió conformarse con la segunda posición, y el joven italiano Kimi Antonelli, que selló una destacada labor al cruzar la bandera a cuadros en el tercer lugar.