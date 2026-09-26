Franco Colapinto habló tras su choque con Gasly en Bakú El piloto de Alpine reconoció su responsabilidad por el accidente que dejó fuera de carrera a su compañero y a Lando Norris. “Perdón a todo el equipo y a Pierre”, dijo tras abandonar el Gran Premio de Azerbaiyán.

Franco Colapinto asumió la responsabilidad por el accidente que protagonizó este sábado en el Gran Premio de Azerbaiyán y que terminó con su carrera y la de su compañero de Alpine, Pierre Gasly, además de involucrar al McLaren de Lando Norris.

El argentino se fue de largo en la primera curva del circuito de Bakú después de la relanzada de la carrera, en la vuelta 35. Tras el incidente, reconoció su error y pidió disculpas al equipo y especialmente a Gasly.

“Bloqueé cuando empecé a frenar y después estuve fuera de control toda la frenada. No tuve mucho por hacer. Perdón a todo el equipo y a Pierre. Fue un error grande y grave, perdimos muchos puntos con los dos autos. Un día complicado, venía siendo bastante bueno. Perdón a todo el equipo”, expresó Colapinto en diálogo con ESPN.

Qué dijo Colapinto sobre el accidente

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El piloto argentino explicó que había comenzado a tener problemas con el rendimiento del auto antes del choque. “No tenía mucho ritmo. Empecé a tener degradación atrás y me quedé un poco. Me costó bastante. Hay que entender el por qué”, señaló.

Y volvió a insistir con sus disculpas: “Más que nada pedirles disculpas al equipo y a Pierre, que perdimos muchos puntos. Triste por la situación. Intentaremos darlo vuelta pronto”.

El incidente ocurrió durante el reinicio de la carrera después de la salida del auto de seguridad, provocado por un accidente de Alex Albon. Al llegar a la primera curva, Colapinto bloqueó al frenar, se pasó y terminó impactando contra el Alpine de Gasly. El McLaren de Norris también quedó involucrado.

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Gasly, Norris y Colapinto terminaron fuera de competencia. El argentino alcanzó a regresar a boxes con daños en el neumático trasero derecho, pero finalmente tuvo que abandonar.

“Estamos fuera. Lo siento, amigo. Lo siento a todo el equipo”, había dicho Colapinto por la radio apenas después del accidente.

Su ingeniero de pista, Stuart Barlow, le pidió que regresara a boxes para evaluar el estado del auto. El argentino, sin embargo, volvió a asumir la responsabilidad por la maniobra. “Lo siento. Un lo siento muy grande a todos. Lo siento a Pierre. Muy mal, me bloqueé por completo”, expresó.

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Alpine perdió una oportunidad de sumar puntos

El accidente tuvo un impacto directo en las posibilidades de Alpine de sumar en Bakú. Gasly marchaba séptimo, posición que le otorgaba cinco puntos, mientras que Colapinto ocupaba el décimo lugar, con un punto en juego. La maniobra dejó a los dos autos del equipo fuera de carrera.

“¡Oh, por dios! ¡No puedo creerlo! ¡Cuántos puntos perdidos!”, manifestó Gasly por la radio del equipo después del accidente.

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Para Colapinto, además, el abandono puso fin a una racha de 30 Grandes Premios consecutivos llegando a la bandera a cuadros. También había sido el único piloto que había completado las 14 carreras disputadas hasta ese momento en la temporada.

Cómo terminó el Gran Premio de Azerbaiyán

La victoria en Bakú quedó en manos de George Russell, de Mercedes. Max Verstappen e Isack Hadjar completaron el podio.

En la clasificación del viernes, Colapinto había conseguido ubicarse entre los diez mejores y finalmente partió desde la novena posición, después de las sanciones aplicadas a otros pilotos.

La Fórmula 1 continuará el próximo fin de semana con una nueva fecha del calendario, en el marco de una seguidilla de carreras consecutivas que continuará en Asia.