Franco Colapinto tuvo problemas con su Alpine en la práctica libre del GP de Canadá El piloto argentino ingresó a los pits poco después de salir a pista por primera vez. “Mi acelerador no funciona”, avisó

En el inicio del entrenamiento de este viernes, que será el único del fin de semana, Franco Colapinto se quedó sin potencia en el A526 y debió regresar a boxes.

Un fin de semana Sprint implica que hay una sola tanda para probar cosas, la FP1, por lo que es vital aprovecharla al máximo. Si se parte de ahí, puede decirse que el inicio de Alpine en Canadá, con Franco Colapinto como el principal afectado, fue muy desafortunado: el auto perdió potencia y el piloto argentino tuvo que llevarlo a boxes, zona a la que llegó con lo justo.

Corrían los primeros minutos de la práctica, y muchos de los monoplazas ni siquiera habían abierto su primera vuelta rápida, cuando la transmisión oficial enfocó al auto de Fran transitando muy lento mientras se aproximaba a la última chicana del circuito (la que desemboca en el Muro de los Campeones).

“Mi acelerador no está funcionando”, le transmitió el corredor de 22 años a su equipo. Por lo visto en la repetición, estaba calentando los neumáticos cuando, repentinamente, su auto dejó de responder. Así, casi gateando, se fue acercando al box del equipo francés, al que llegó con el poquito de envión que le quedaba; de hecho, quedó varado un poco más atrás y los mecánicos lo fueron a buscar.

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Al rato, por medio de las redes sociales, Alpine dio algunas precisiones sobre la falla mecánica que presentó el A526 del pilarense: ” Estamos investigando un problema relacionado con la unidad de potencia (eléctrico) en el coche de Franco. Él está fuera del coche mientras el equipo evalúa, con el objetivo de tenerlo de vuelta en pista más tarde en la FP1″.