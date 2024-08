“Hoy una parte de mí muere con vos”: la emotiva despedida de la esposa del futbolista Juan Izquierdo El deportista murió este martes a la noche y su mujer, Selena, compartió en redes un mensaje conmovedor. También, varios futbolistas publicaron historias en las que honraron al joven uruguayo.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

Selena, la esposa de Juan Izquierdo, el futbolista uruguayo que murió tras desplomarse en medio de un partido, publicó un desgarrador mensaje en sus redes sociales. Se trata de una carta de despedida en la que resalta las bondades de su compañero fallecido.

De acuerdo a lo que publicó Todo Noticias, el jugador de Nacional de Uruguay se había desplomado en pleno partido ante San Pablo por la Copa Libertadores y permaneció internado en el hospital Albert Einstein de Brasil, donde falleció anoche. Su esposa, Selena, despidió a su compañero con un emotivo mensaje mediante sus redes sociales. “Hoy me tocó despedida a mi media mitad, al amor de mi vida. Para muchos Juan Izquierdo, para mí Juanma mi mejor amigo, mi esposo, el papá de mis hijos, mi dos incondicional. Hoy una parte de mí muere con vos”, escribió.

“Hoy me tocó despedir a mi media mitad, al amor de mi vida. Para muchos Juan Izquierdo, para mí Juanma, mi mejor amigo, mi esposo, el papá de mis hijos, mi dos incondicional. Hoy una parte de mí muere con vos. Fuiste una gran persona, noble, amorosa, sin maldad. Fuiste un ángel en esta tierra y serás un ángel en el cielo”, manifestó la mujer en la cuenta de Instagram del jugador.

Después, continuó: “Hoy me toca seguir por nuestros hijos y sacar fuerzas de donde no las hay. Sé que peleaste hasta lo último y que lo único que anhelabas era estar con nosotros. Te voy a extrañar toda la vida y sé que va a doler tu ausencia en cada paso. Dejaste mucho por vivir, mucho camino por recorrer mi Juanma. Desde hoy solo sueño con el día de nuestro reencuentro y volver a ver esa sonrisa que me llena el alma. Gracias a todos los que pensaron en él e hicieron fuerza de una forma u otra. Hoy Juanma nos cuida a mí y en especial a nuestros bebés desde el cielo. Te voy a amar toda mi vida mi guerrero. Esta vez tocó perder”.

MIRA TAMBIÉN Franco Colapinto correrá con Williams y Argentina tendrá un piloto en la Fórmula 1 tras 23 años

En tres historias de Instagram, Selena despidió al “amor de la vida”, con quien tuvo una hija que hoy tiene dos años y un pequeño que nació el pasado 17 de agosto. En la red social la mujer publicó una carta, una foto juntos y el tatuaje que se hicieron ambos.

La despedida de sus pares

La devastadora carta de despedida del jugador Mateo Antoni a su amigo Juan Izquierdo.

MIRA TAMBIÉN Paulo Dybala fue citado por Scaloni para los partidos de la selección argentina ante Chile y Colombia

La publicación del uruguayo Miguel Merentiel, jugador de Boca.

La despedida de Luis Suárez.

Nicolás de la Cruz, otro jugador uruguayo, ex River, dejó su adiós en las redes.