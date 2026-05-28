Juan Manuel Cerúndolo dio el golpe y derrotó a Jannik Sinner, número 1 del mundo, en Roland Garros El argentino tenía el partido casi perdido y aprovechó el malestar físico del italiano para ganarlo en cinco sets y avanzar a la tercera ronda del Grand Slam.

Jornada sorpresiva de jueves en Roland Garros. El argentino Juan Manuel Cerúndolo dio el golpe y derrotó a Jannik Sinner, número uno del mundo en la segunda ronda del Grand Slam. El 56º del ranking mundial dio vuelta un encuentro que tenía casi perdido, aprovechó un malestar físico del italiano y lo ganó en cinco sets.

Durante los primeros dos parciales, Sinner mostró su superioridad y su buen nivel y se los quedó con 6-3 y 6-2 mientras que Cerúndolo apenas podía hacer pie en el polvo de ladrillo francés.

Sin embargo, en el tercer set, el partido dio un giro notorio. El argentino, cuando perdía por 4-0, terminó revirtiendo la desventaja, para cerrar el set con un 7-5. A partir de ahí, el italiano comenzó a mostrar un fuerte dolor en el aductor derecho que lo obligó a pedir la atención médica.

Luego de atenderse durante el cuarto parcial, Sinner continuó sintiendo ese dolor y Cerúndolo aprovechó para cerrar con un 6-1 y sellar su triunfo en el quinto parcial con otro 6-1 tras 3 horas y 31 minutos de juego.

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De esta forma, en tercera ronda, el menor de los hermanos Cerúndolo jugará ante el ganador del duelo entre el checo Vit Kopriva (66º) y el español Martin Landaluce (69º).

“Tuve suerte. Yo puse lo mejor, pero tampoco me voy a agrandar. El partido iba a terminar 6-3, 6-2 y 6-1, pero se acalambro. Ojalá que se recupere. Es una gran persona”, declaró Juan Manuel luego del encuentro.

Casi en simultáneo, Facundo Díaz Acosta estuvo a punto también de dar otro golpe en París, ante el “top 20” estadounidense Learner Tien, flamante campeón del ATP 250 de Ginebra, donde venció en la final a Mariano Navone. Por otro lado, Francisco Cerúndolo, derrotó al local francés Hugo Gaston por 2-6, 6-4, 6-2 y 6-1.