La AFA presentó la nueva camiseta alternativa de la Selección Argentina Con Lionel Messi como modelo principal bajo el lema "Orgullo", se reveló el innovador diseño de color negro que usará el equipo de Scaloni en Norteamérica. Enterate de los detalles estéticos, las versiones disponibles y cuánto cuesta.

La cuenta regresiva para la máxima cita del fútbol ya está en marcha. A menos de 90 días para el inicio del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) presentó en sociedad la flamante camiseta alternativa que vestirá la Selección Nacional.

Como no podía ser de otra manera, el capitán Lionel Messi fue el encargado de encabezar la campaña de lanzamiento. A través de las redes sociales y bajo el lema “Orgullo”, la marca alemana que viste a la Albiceleste difundió las primeras imágenes de esta nueva “piel”, que promete ser furor entre los hinchas.

Un diseño disruptivo con el parche de campeón como protagonista

Continuando con la tendencia de los últimos años de utilizar tonos oscuros para la indumentaria de visita, este nuevo modelo presenta el color negro como base absoluta. Sin embargo, introduce una innovación visual que rompe con lo tradicional:

El pecho: Cuenta con un entramado de líneas en diversas tonalidades de azul que convergen en el centro para dar forma a la silueta de una pelota de fútbol.

Cuenta con un entramado de líneas en diversas tonalidades de azul que convergen en el centro para dar forma a la silueta de una pelota de fútbol. Detalles sobrios: Incorpora terminaciones en un gris claro que hacen contraste, tanto en el cuello como en las mangas, donde se ubican las clásicas tres tiras y el escudo de la AFA.

Incorpora terminaciones en un gris claro que hacen contraste, tanto en el cuello como en las mangas, donde se ubican las clásicas tres tiras y el escudo de la AFA. Cambio de numeración: El detalle más llamativo es que los números frontales de los jugadores se desplazaron hacia el margen derecho del pecho. ¿El motivo? El centro de la prenda quedó reservado de forma exclusiva para lucir con orgullo el parche dorado de Campeón del Mundo de la FIFA.

El detalle más llamativo es que los números frontales de los jugadores se desplazaron hacia el margen derecho del pecho. ¿El motivo? El centro de la prenda quedó reservado de forma exclusiva para lucir con orgullo el parche dorado de Campeón del Mundo de la FIFA. La espalda: Cuenta con el icónico Sol de Mayo y la inscripción “Argentina” acompañada por una bandera nacional diseñada bajo la tradicional estética del fileteado porteño.

Versiones y precios: ¿cuánto cuesta la nueva camiseta?

A partir de este mismo viernes, los fanáticos ya pueden adquirir la nueva indumentaria a través de la página oficial de Adidas. La marca dispuso una escala de precios que varía según la tecnología de la tela y el nivel de detalle de la prenda:

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