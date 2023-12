La Liga Profesional publicó el fixture de la temporada 2024: contra quién debuta Atlético Tucumán La Copa LPF inicia el año calendario del fútbol argentino el fin de semana del domingo 28 de enero, por lo cual acá te contamos cómo se llevará a cabo con todas las fechas.

En el último fin de semana de enero -el del domingo 28- comenzará la Copa de la Liga Profesional 2024, el primer torneo del año y que coronará al primer campeón de la temporada del fútbol argentino. El mismo contará con cuartos de final, semifinal y final, la cual tendría su gran definición el 5 de mayo venidero.

Desde la organización del torneo local dieron a conocer los emparejamientos para cada una de las 14 fechas durante las cuales se desarrollará la Copa LPF. A esas habrá que sumarles luego las jornadas de los cruces de eliminación directa, camino a conocer al campeón. En cuanto a la organización de los partidos, la idea fue la de mantener el mismo fixture que la última edición del torneo, invirtiendo las localías y con Deportivo Riestra e Independiente Rivadavia reemplazando a Arsenal y Colón, respectivamente.

La fecha de los clásicos, en tanto, está pactada para el fin de semana del domingo 25 de febrero, cuando se disputará la séptima jornada del certamen. Allí se darán algunas curiosidades, como por ejemplo que Independiente Rivadavia y Godoy Cruz, ambos equipos mendocinos, no sean emparejados. Es que, como consecuencia de la decisión de que Riestra y la Lepra reemplacen al Arse y el Sabalero, Independiente Rivadavia quedó emparejado con Unión, mientras que el Blanquinegro enfrentará a Defensa y Justicia.

El Malevo además contará con una pequeña ventaja por encima del resto de los equipos de la competición. Es que, a diferencia de sus competidores, serán locales en cuatro fechas consecutivas. Eso, a raíz de que Arsenal tuvo que enfrentar a cuatro equipos seguidos como visitante. ¿Quiénes son los que deberán visitar al Malevo? Barracas Central, River, Vélez y Atlético Tucumán.

Fixture Copa LPF 2024: calendario de las zonas A y B

Zona A

Fecha 1 – 28/01

Independiente Rivadavia vs. Independiente

Talleres vs. Gimnasia

Barracas Central vs. Vélez

Instituto vs. Deportivo Riestra

Atlético Tucumán vs. Rosario Central

River vs. Argentinos

Banfield vs. Huracán

Fecha 2 – 31/01

Argentinos Juniors vs. Deportivo Riestra

Gimnasia vs. Independiente Rivadavia

Huracán vs. Talleres

Vélez vs. Independiente

Barracas Central vs. River

Rosario Central vs. Banfield

Instituto vs. Atlético Tucumán

Fecha 3 – 04/02

Independiente vs. Gimnasia

Independiente Rivadavia vs. Huracán

River vs. Vélez

Banfield vs. Instituto

Talleres vs. Rosario Central

Atlético Tucumán vs. Argentinos Juniors

Deportivo Riestra vs. Barracas Central

Fecha 4 – 11/02

Vélez vs. Gimnasia

Huracán vs. Independiente

Rosario Central vs. Independiente Rivadavia

Argentinos vs. Banfield

Barracas Central vs. Atlético Tucumán

Instituto vs. Talleres

Deportivo Riestra vs. River

Fecha 5 – 14/02

Gimnasia vs. Huracán

Independiente vs. Rosario Central

Banfield vs. Barracas Central

Deportivo Riestra vs. Vélez

Independiente Rivadavia vs. Instituto

Talleres vs. Argentinos

Atlético Tucumán vs. River

Fecha 6 – 18/02

Rosario Central vs. Gimnasia

Vélez vs. Huracán

Instituto vs. Independiente

River vs. Banfield

Argentinos vs. Independiente Rivadavia

Barracas Central vs. Talleres

Deportivo Riestra vs. Atlético Tucumán

Fecha 7 – 25/02

Vélez vs. Tigre

Defensa y Justicia vs. Deportivo Riestra

Huracán vs. San Lorenzo

Newell’s vs. Rosario Central

Independiente vs. Racing

Lanús vs. Banfield

River vs. Boca

Unión vs. Independiente Rivadavia

Gimnasia vs. Estudiantes

Belgrano vs. Talleres

Sarmiento vs. Barracas Central

Instituto Godoy Cruz

Argentinos vs. Platense

Central Córdoba vs. Atlético Tucumán

Fecha 8 – 03/03

Huracán vs. Rosario Central

Independiente vs. Argentinos

Gimnasia vs. Instituto

Talleres vs. River

Independiente Rivadavia vs. Barracas Central

Banfield vs. Deportivo Riestra

Atlético Tucumán vs. Vélez

Fecha 9 – 06/03

Atlético Tucumán vs. Banfield

Barracas Central vs. Independiente

Argentinos vs. Gimnasia

River vs. Independiente Rivadavia

Vélez vs. Rosario Central

Deportivo Riestra vs. Talleres

Instituto vs. Huracán

Fecha 10 – 10/03

Banfield vs. Vélez

Gimnasia vs. Barracas Central

Huracán vs. Argentinos

Rosario Central vs. Instituto

Independiente Rivadavia vs Deportivo Riestra

Talleres vs. Atlético Tucumán

Independiente vs. River

Fecha 11 – 17/03

Vélez vs. Instituto

Atlético Tucumán vs. Independiente Rivadavia

Argentinos vs. Rosario Central

River vs. Gimnasia

Deportivo Riestra vs. Independiente

Banfield vs. Talleres

Barracas Central vs. Huracán

Fecha 12 – 31/03

Gimnasia vs. Deportivo Riestra

Huracán vs. River

Instituto vs. Argentinos

Independiente vs. Atlético Tucumán

Talleres vs. Vélez

Rosario Central vs. Barracas Central

Independiente Rivadavia vs. Banfield

Fecha 13 – 07/04

Atlético Tucumán vs. Gimnasia

Vélez vs. Argentinos Juniors

River vs. Rosario Central

Deportivo Riestra vs. Huracán

Talleres vs. Independiente Rivadavia

Banfield vs. Independiente

Barracas Central vs. Instituto

Fecha 14 – 14/04

Gimnasia vs. Banfield

Independiente Rivadavia vs. Vélez

Instituto vs. River

Huracán vs. Atlético Tucumán

Independiente vs. Talleres

Rosario Central vs. Deportivo Riestra

Argentinos vs. Barracas Central

Zona B

Fecha 1 – 28/01

Estudiantes vs. Belgrano

Godoy Cruz vs. Defensa y Justicia

Racing vs. Unión

Platense vs. Boca

Tigre vs. Sarmiento

San Lorenzo vs. Lanús

Central Córdoba vs. Newell’s

Fecha 2 – 31/01

Belgrano vs. San Lorenzo

Unión vs. Estudiantes

Lanús vs. Newell’s

Racing vs. Tigre

Central Córdoba vs. Godoy Cruz

Defensa y Justicia vs. Platense

Boca vs. Sarmiento

Fecha 3 – 04/02

Platense vs. Central Córdoba

Godoy Cruz vs. Lanús

Newell’s vs. Belgrano

Sarmiento vs. Defensa y Justicia

Tigre vs. Boca

Estudiantes vs. Racing

San Lorenzo vs. Unión

Fecha 4 – 11/02

Central Córdoba vs. Sarmiento

Lanús vs. Platense

Estudiantes vs. Tigre

Boca vs. Defensa y Justicia

Unión vs. Newell’s

Racing vs. San Lorenzo

Belgrano vs. Godoy Cruz

Fecha 5 – 14/02

Sarmiento vs. Lanús

Boca vs. Central Córdoba

Tigre vs. Defensa y Justicia

San Lorenzo vs. Estudiantes

Newell’s vs. Racing

Platense vs. Belgrano

Godoy Cruz vs. Unión

Fecha 6 – 18/02

Lanús vs. Boca

Defensa y Justicia vs. Central Córdoba

Estudiantes vs. Newell’s

San Lorenzo vs. Tigre

Belgrano vs. Sarmiento

Unión vs. Platense

Racing vs. Godoy Cruz

Fecha 7 – 25/02

Vélez vs. Tigre

Defensa y Justicia vs. Deportivo Riestra

Huracán vs. San Lorenzo

Newell’s vs. Rosario Central

Independiente vs. Racing

Lanús vs. Banfield

River vs. Boca

Unión vs. Independiente Rivadavia

Gimnasia vs. Estudiantes

Belgrano vs. Talleres

Sarmiento vs. Barracas Central

Instituto Godoy Cruz

Argentinos vs. Platense

Central Córdoba vs. Atlético Tucumán

Fecha 8 – 03/03

Newell’s vs. San Lorenzo

Godoy Cruz vs. Estudiantes

Defensa y Justicia vs. Lanús

Tigre vs. Central Córdoba

Sarmiento vs. Unión

Platense vs. Racing

Boca vs. Belgrano

Fecha 9 – 06/03

Lanús vs. Central Córdoba

Belgrano vs. Defensa y Justicia

Estudiantes vs. Platense

San Lorenzo vs. Godoy Cruz

Racing vs. Sarmiento

Newell’s vs. Tigre

Unión vs. Boca

Fecha 10 – 10/03

Sarmiento vs. Estudiantes

Defensa y Justicia vs. Unión

Boca vs. Racing

Central Córdoba vs. Belgrano

Platense vs. San Lorenzo

Tigre vs. Lanús

Godoy Cruz vs. Newell’s

Fecha 11 – 17/03

Estudiantes vs. Boca

Belgrano vs. Lanús

San Lorenzo vs. Sarmiento

Newell’s vs. Platense

Godoy Cruz vs. Tigre

Unión vs. Central Córdoba

Racing vs. Defensa y Justicia

Fecha 12 – 31/03

Lanús vs. Unión

Central Córdoba vs. Racing

Defensa y Justicia vs. Estudiantes

Sarmiento vs. Newell’s

Platense vs. Godoy Cruz

Tigre vs. Belgrano

Boca vs. San Lorenzo

Fecha 13 – 07/04

Estudiantes vs. Central Córdoba

Racing vs. Lanús

San Lorenzo vs. Defensa y Justicia

Platense vs. Tigre

Newell’s vs. Boca

Unión vs. Belgrano

Godoy Cruz vs. Sarmiento

Fecha 14 – 14/04

Sarmiento vs. Platense

Tigre vs. Unión

Boca vs. Godoy Cruz

Lanús vs. Estudiantes

Central Córdoba vs. San Lorenzo

Defensa y Justicia vs. Newell’s

Belgrano vs. Racing

