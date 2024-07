La Selección Argentina realiza su último ensayo antes del duelo con Ecuador Aunque a nivel general todos dan por hecho que Argentina va a eliminar a Ecuador en los cuartos de final de la Copa América 2024, Lionel Scaloni no cayó en eso

La Selección Argentina se medirá ante Ecuador este jueves desde las 22.00 en el Estadio NRG de Houston, con el arbitraje de Andrés Matonte y Leodán González en el VAR, por los cuartos de final de la Copa América de Estados Unidos 2024. Este miércoles, desde las 20.00, el equipo comandado por Lionel Scaloni tendrá su último entrenamiento pensando en el duelo de eliminación directa y el DT metería varios cambios con respecto a lo que fue el triunfo por 2-0 sobre Perú con doblete de Lautaro Martínez, y el principal foco pasará por la recuperación de Lionel Messi.

El capitán de la Albiceleste terminó el duelo con victoria por 1-0 ante Chile con una sobrecarga en el recto anterior de su pierna derecha y no estuvo presente ante los peruanos por precaución. El lunes, ya sintiéndose mejor, realizó una parte de los trabajos a la par del resto de sus compañeros y el martes lo hizo con total normalidad, por lo que crece la esperanza de que vaya de arranque ante la Tri. Será clave la exigencia de esta última práctica para determinar su titularidad o si deberá esperar e ingresar en el segundo tiempo.

Scaloni se refirió justamente a la posible inclusión de la Pulga y develó que llegará a una conclusión luego de haber con él antes del entrenamiento. “Todavía no hablé de su situación. Porque me parece justo esperar hasta último momento. Hoy hablaré, seguramente, porque es a un día del partido y me parecía justo que se tome su tiempo y que entrene lo que sea posible. Antes del entrenamiento hablaré con él y después tomaremos la decisión. Todavía no he tenido una charla con él para ver qué es lo que vamos a hacer mañana”.

Con o sin Messi, Di María se perfila como titular en Argentina

Durante los últimos tiempos se especuló con que la presencia de Ángel Di María en el equipo titular de las Selección Argentina dependía de la de Lionel Messi. Sin embargo, todo parece indicar que el Fideo será de la partida independientemente de lo que pase con el capitán: el martes formó parte de una prueba que hizo Scaloni con cuatro mediocampista, que si bien no parece ser algo que pondrá ante Ecuador, fue un buen indicio para establecer que el ex-Rosario Central apunta a la titularidad. Después se verá en qué posición.

MIRA TAMBIÉN Luciano De Cecco y Rocío Sánchez Moccia, los abanderados argentinos en París 2024

Lautaro o Julián, y la otra duda de Scaloni

El gran interrogante que se mantiene partido a partido de la Selección Argentina está en el centro del ataque. Julián Álvarez inició la Copa América como titular y abrió el partido con su gol ante Canadá, pero Lautaro Martínez se mostró encendido y podría ganarse un lugar a fuerza de goles: convirtió los otros cuatro de la Albiceleste en el certamen, uno ante los canadienses, el único ante Chile y los dos ante Perú.

Por otro lado, si Lionel Scaloni se decide por Ángel Di María y Lionel Messi desde el arranque, más Lautaro o Julián, quien iría al banco sería Nicolás González y el mediocampo estaría conformado por Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister y uno más, y ahí es donde llega el otro interrogante: el entrenador está entre Enzo Fernández y Leandro Paredes.

La probable formación de la Selección Argentina ante Ecuador

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Ángel Di María, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Nicolás González; Lautaro Martínez o Lionel Messi, Julián Álvarez o Lionel Messi. DT: Lionel Scaloni.