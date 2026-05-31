La Selección Argentina ya está en camino a Estados Unidos con el sueño de la cuarta estrella El plantel liderado por Lionel Scaloni partió hacia Kansas City para iniciar la concentración. Con la lista de 26 jugadores confirmada, el equipo busca defender el título obtenido en Qatar 2022 y ya tiene su agenda definida hasta el debut ante Argelia.

La ilusión argentina está en marcha. Con el objetivo puesto en la obtención de la cuarta estrella, la Selección argentina inició oficialmente su travesía hacia el Mundial 2026. Tras la confirmación de la lista de 26 convocados, una parte del plantel partió el sábado por la noche en un vuelo chárter desde el Predio de Ezeiza con destino a Kansas City, ciudad que funcionará como búnker durante la fase inicial de la competencia.

La base operativa en Kansas City

El equipo se alojará en el Hotel Origin, un complejo moderno que fue adaptado específicamente para las necesidades del grupo, sumando un gimnasio adicional y un espacio exclusivo para recibir a las familias. Para los entrenamientos, la AFA seleccionó el Sporting KC Training Centre, un predio de vanguardia equipado con tecnología de punta, salas de hidroterapia y todas las comodidades necesarias para la puesta a punto. La elección de esta sede responde a la excelente calidad de las instalaciones y a la cercanía logística con los estadios que visitará el equipo.

Cronograma y amistosos de preparación

El plantel se reunirá completamente este domingo en suelo estadounidense para comenzar, el lunes 1 de junio, con los entrenamientos formales. La agenda de preparación incluye dos encuentros amistosos previos al estreno mundialista:

Sábado 6 de junio: ante Honduras en el Kyle Field de Texas, un estadio con capacidad para más de 102 mil espectadores.

ante Honduras en el Kyle Field de Texas, un estadio con capacidad para más de 102 mil espectadores. Martes 9 de junio: frente a Islandia en el Jordan-Hare Stadium de Alabama.

Tras estos duelos, el equipo regresará a Kansas para ultimar detalles antes de su presentación oficial.

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El camino en la fase de grupos

La Selección debutará en el certamen el martes 16 de junio ante Argelia en el Arrowhead Stadium. Posteriormente, continuará su recorrido en el Grupo D enfrentando a Austria el 22 de junio, y cerrando la fase clasificatoria el 27 de junio frente a Jordania, ambos encuentros en el estadio de Dallas.

La logística ha sido diseñada cuidadosamente por el cuerpo técnico de Lionel Scaloni: la intención es retornar a Kansas City tras cada partido para priorizar el descanso y la concentración, manteniendo esta base, al menos, hasta la instancia de cuartos de final. Con la mira puesta en el 19 de julio, el día después de la gran final en Nueva Jersey, el conjunto albiceleste comienza así su sueño mundialista.