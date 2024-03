Lionel Scaloni habló de su continuidad en la selección Argentina: “Nunca dije que no iba a seguir” Además, el entrenador reveló que lo dicho en la conferencia de prensa tras el triunfo ante Brasil "fue algo meditado".

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, recordó el sorpresivo anunció que realizó en la conferencia de prensa tras la victoria ante Brasil por Eliminatorias, en la que deslizó la posibilidad de dar un paso al costado, y reveló que “fue algo meditado, nunca dije que no íbamos seguir”.

“Estamos bien. Lo que dije fue pensado, meditado en ese momento. Fue después de un año difícil. Es una locura decir que fue un año difícil después de ganar un Mundial, pero fue así. Fue un un momento de pensar, qué hacer. Venían cosas importantes y hay que estar bien, lúcido”, comentó el entrenador argentino.

“Creo que era el momento después de pensarlo, de tener reuniones para trasmitir lo que sentía. Tomás la decisión, no digo de seguir, pero sí de reforzar una idea. Seguir compitiendo. Me preocupa seguir compitiendo”, remarcó Scaloni en una entrevista con AFA Estudio.

En el mismo sentido, el oriundo de Pujato hizo una comparación con los dichos de uno de sus dirigos: “Leí a (Nicolás) Tagliafico que uno después del Mundial siente una sensación extraña. Creo que dijo un vacío. No es fácil seguir compitiendo y hacerle entender a los jugadores que hay que seguir. Por suerte tengo un gran grupo, unos animales de la competición. Necesitaba reflexionar y lo han entendido”.

Además, explicó que pese a su exitoso ciclo, no fue sencillo el día a día: “Fueron años difíciles en lo familiar, porque pasaron cosas con mis viejos. Tener a mis hijos y mi esposa lejos. No es fácil. Nunca sabés cuando hacés las cosas bien en lo personal. Eso juega un papel importante. Es obvio que fue hablado y cada uno dio su opinión”.

Por otra parte, el entrenador aclaró que su mecanismo de trabajo para el plantel no cambió y tampoco lo hará dependiendo la magnitud del encuentro: “No se prepara diferente. ¿Por qué? Desde que estamos en la Selección rgentina siempre sale a competir. No cambia que hayamos ganado, la manera de afrontar los partidos es siempre la misma. La manera de preparar los partidos no ha cambiado”.

“Es natural del ser humano continuar. Mismo en una empresa que gana un premio o es la más rica del mundo. No dice total ya gané, quieren seguir ganando. Nosotros igual. La diferencia es que en el fútbol no siempre gana el mejor. Sí es verdad que queremos seguir compitiendo, disfrutar de los partidos. Al final es eso. No bajar nunca la guardia. Cuando hay dificultad, reponerse y seguir adelante. La vida se trata de eso. Está todo relacionado”, remarcó.

“Cuando empezas a jugar querés hacerlo en la selección o en los mejores clubes. Cuando empezamos a entrenar no teníamos uno marcado. Ahora sería seguir. Ellos quieren seguir pese a haber ganado. El objetivo es más grupal, de sensaciones”, añadió sobre sus dirigidos.

Posteriormente, Scaloni puntualizó en algunos de sus dirigidos: “Los veo felices a (Nicolás) Otamendi y (Ángel) Di María, porque tienen ganas de estar, de reencontrarse. Mucho tiempo sin estar juntos, sin compartir comidas, vestuario. Es mucho tiempo y cuando se juntan, felicidad de poder estar. Los veo bien futbolísticamente, están atravesando un buen momento. Esperamos verlos estos partidos. Queremos ver a todos. Son dos partidos que nos van a servir para lo que viene. La convivencia es muy sana”.

“Estamos contentos. Tenemos a (Nicolás) Valentini y (Valentín) Barco, también a (Facundo) Buonanotte y (Valentín) Carboni, que ya estuvieron. Estamos contentos de tenerlos. Todo el mundo necesita saber que la selección es para todos y por haber ganado hay igual lugar para otros. Pueden aportar sus cosas y esperamos poder darle su oportunidad. Nos sirvió para verlos, para charlar y tener pequeñas reuniones. Son jugadores interesantes”, agregó.

Ante la consulta sobre la posibilidad de que algunos campeones del mundo sean parte de la convocatoria para la Selección argentina Sub-23 de cara a la cita olímpica de París 2024, el entrenador se sinceró: “Hablé con Mascherano de este tema. Nosotros no tenemos inconveniente, veo todo positivo que uno de la Mayor quiera ir a los Juegos Olímpicos”.

“Yo no pude jugarlos y me quedé con la espina. El que tenga la posibilidad será algo único. Me parece bárbaro. Será Mascherano el que decida y que ese jguador pueda hablar con el club para que los sedan. Nosotros no vamos a impedir”, agregó.

“Estamos contentos que quieran estar. No es fácil decidir ahora porque los clubes seguramente lo pongan difíciles. Que vayan los mejores, seguramente será un equipo competitivo”, sostuvo.

Por último, Scaloni hizo hincapié en el video que se conoció mediante la serie “capitanes del mundo” en Netflix, en el cual aseguró que Argentina sería capaz de lograr cualquier cosa pese a la derrota ante Arabia Saudita en el debut del Mundial de Qatar 2022.

“No me acordaba de esa charla. Dije lo que sentía. Estábamos confiado, creo que íbamos rumbo a la conferencia. Sentía que el equipo había dejado atrás ese momento y estaba confiado que se podía revertir. Fue algo lindo tener ese recuerdo, no lo tenía en mente. Era lo que sentíamos, que lo importante era levantarse. Los notaba arriba y con ganas de levantarse”, remarcó.

“Nunca se sabe qué hubiera pasado si le ganábamos a Arabia y si seguíamos con la racha positiva. No se sabe. Para algunos dicen que fue positivo para despertarse, aunque no sé de qué. Otros que fue un golpe de atención. Hay opiniones de todo, pero nosotros nunca dudamos de nosotros. Un traspié no podía hacernos dudar”, sentenció.

