En un despliegue de habilidad y estrategia, Los Pumas 7s de Argentina demostraron su dominio en el Seven de Perth, logrando su segunda medalla de oro consecutiva. En la final, vencieron al equipo local por un contundente 31-5.

Marcos Moneta, con tries en los minutos 3 y 16, y Matteo Graziano, con tries en los minutos 13 y 17, lideraron el ataque de Argentina. Germán Schulz también contribuyó con un try en el minuto 12. Santiago Mare y Joaquín Pellandini aportaron tres conversiones para sellar la victoria.

Este triunfo en Australia consolida a Los Pumas 7s, dirigidos por Santiago Gómez Cora, en el primer lugar de la tabla general del circuito SVNS de la World Rugby (WR), con 51 unidades. Dejan atrás a equipos fuertes como Fiji y Australia (44), Irlanda y Sudáfrica (42), Nueva Zelanda (32), Francia (20), Estados Unidos (16), Samoa (14), España (11), Canadá (10) y Gran Bretaña (9).