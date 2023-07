Messi, a corazón abierto: “Quiero que me recuerden como una buena persona” El rosarino pasó por el ciclo de entrevistas de la periodista Sofía Martínez en la TV Pública. Reveló qué hubiera pasado si la Selección no se quedaba con el título en Qatar, recordó sus momentos más difíciles con la albiceleste y una de las jugadas más gritadas del campeonato con Nahuel Molina como protagonista.

Lionel Messi brindó una entrevista mano a mano con la periodista Sofía Martínez y, a corazón abierto, el rosarino dio detalles sobre sus mejores y peores momentos en la Selección, cómo es su vínculo con el resto de los jugadores y reveló qué hubiera pasado si el equipo no levantaba la copa en Qatar.

El capitán del equipo dirigido por Lionel Scaloni fue, sin dudas, el entrevistado más esperado del programa Llave a la eternidad (TV Pública). La mitad de las preguntas a la Pulga las formularon sus propios compañeros.

Una de las destacadas fue la del ex Rosario Central Nahuel Molina, el protagonista de una de las jugadas más recordadas del Mundial en el encuentro contra Países Bajos. “¿Me vio o me escuchó antes de darme el pase?”, preguntó el actual jugador del Atlético de Madrid.

“Lo vi, la verdad que lo vi que siguió la carrera. Entendía que en ese momento lo más normal era dar el pase al costado, no me acuerdo quién estaba. Me pareció oportuno intentar que le llegue porque creo que toda la defensa estaba esperando otra cosa. Pero no lo escuché, lo vi”, respondió Leo.

El recuerdo de Leandro Paredes, el primer jugador en abrazar a Messi después del penal de Montiel en la final, tampoco pasó inadvertido. El volante central comentó qué fue lo que le dijo Lionel en ese momento: “Decía «gracias y los amo»”. Y la Pulga respondió: “Es difícil que yo me suelte tanto pero es lo que sentía, es un grupo al cual quiero muchísimo. Somos muchos y tengo más afinidad y más relación con uno que con otro, pero en general tengo un cariño muy especial por todos, un gran respeto. Fue espectacular”.

Con el diario del lunes y la felicidad por el campeonato a flor de piel, Messi reveló qué hubiera pasado si la Selección no ganaba la final frente al conjunto francés.

“Tenía decidido no seguir porque pasé momentos muy difíciles en la Selección. Más allá de que habíamos ganado la Copa América y que mucha gente cambió la forma de opinar sobre la Selección o sobre mí en especial, sé también que si no hubiésemos ganado el Mundial hubiera habido muchas críticas. No tanto como antes, pero hubiera habido. Después de eso no hubiera tenido fuerza para seguir y hubiera sido el final”, contó.

Exequiel Palacios le hizo la pregunta que todos quieren saber: ¿cuánto tiempo más le queda en la Selección?

“Sinceramente, ni yo sé hasta cuándo. Va a pasar cuando tenga que pasar. Después de haber conseguido todo en este último tiempo, lo único que queda es disfrutar. El tiempo siempre dirá cuándo es el momento. Por lógica, por edad, seguramente sea en poco tiempo pero no sé exactamente cuándo va a ser el momento. Simplemente, pienso en el día a día, disfrutar de todo esto lindo que estamos viviendo. Nos tocó pasar momentos muy duros en la Selección y ahora que tuvimos la gran suerte de ser campeones del mundo y América toca disfrutar”, respondió el rosarino.

Sobre sus momentos más difíciles con la celeste y blanca. “Vivía una situación en Barcelona que disfrutaba muchísimo, ganábamos, jugábamos bien. Todos nos alababan de todos lados por el equipo, el juego, los triunfos. Y era pisar Argentina y escuchar críticas, rumores… El murmullo de la gente, continuamente tener que pasar una prueba por así decirlo, depender de un resultado. En el club no iba de esa manera, entonces cuando las cosas iban mal, llegaba a Barcelona y me olvidaba de lo mal que lo pasábamos en la Selección”, recordó.

“Recibíamos muchísimas críticas, barbaridades extrafutbolísticas que traspasaban la línea del respeto. Sabía que mi familia, si bien nunca me lo mostraron, sufrían muchísimo y se quedaban en el país y consumían todo eso”, señaló.