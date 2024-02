Murió Gabriela Pando, querida jugadora de hockey que brilló con las Leonas en los años 90 Multicampeona con Lomas Athletic, ganó con la selección argentina la medalla dorada en los Panamericanos de 1995 y fue Jefa de Equipo.

Gabriela Pando, una de las grandes figuras del hockey sobre césped argentino, integrante de la selección argentina que conquistó la medalla dorada en los Juegos Panamericanos de 1995 cuando aún no se llamaban las Leonas y ex Jefa de Equipo entre 2014 y 2017, falleció este martes a los 53 años. La noticia fue confirmada por la Confederación Argentina de Hockey a través de sus redes sociales, que de inmediato se inundaron de mensajes con recuerdos y condolencias: “Con profundo dolor anunciamos el fallecimiento de Gabriela Pando, ex jugadora de las Leonas, quien vistió la camiseta del seleccionado nacional mayor entre 1989 y 1998″, comienza el mensaje difundido en Instagram sobre el adiós de “La Roja” o “La Colo”, como la llamaban en el ambiente donde era realmente muy querida.

“Durante su carrera obtuvo medalla de oro en los Juegos Panamericanos de 1995 y también fue distinguida con el premio Olimpia de Plata en 1992. Desde 2014 hasta 2017 fue Jefa de Equipo del Seleccionado Mayor nacional, cosechando en el camino importantes podios y acompañando al crecimiento del hockey y de las Leonas. Desde la Confederación Argentina de Hockey acompañamos a su familia en este difícil momento y valoramos todo lo aportado al deporte en su trayectoria”, cierra el comunicado.

Entre otros logros como deportistas, además de la medalla dorada de los Juegos Panamericanos, “La Roja” Pando fue olímpica en Atlanta ‘96 y formó parte de la camada que antecedió a las Leonas y dio su origen como tal en Sydney 2000. Cecilia Rognoni, Vanina Oneto, Magdalena Aicega, Mariela Antoniska y Mercedes Margalot, entre tantas, fueron sus compañeras. En 2018, con varias de ellas compartió el equipo que se quedó con el Mundial Master +40 de España. Fue una jugadora exquisita, que “flotaba” y daba mucho gusto ver. En 2014 Santiago Capurro la eligió como Jefa de Equipo del seleccionado argentino y ese mismo año festejó el título de Champions Trophy en Mendoza, un torneo emblemático, porque significó el retiro de Lucha Aymar. Continuó hasta 2017, ya bajo la conducción de Gabriel Minadeo al frente del plantel y se caracterizó por estar muy cerca de las jugadoras más jóvenes, ayudándolas y marcándoles el camino.