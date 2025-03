Otro dolor de cabeza para Scaloni: Lautaron Martínez, en duda para enfrentar a Uruguay El delantero arrastra una fatiga muscular que lo podría dejar afuera del partido del viernes en Montevideo, que ya tiene la pesada ausencia de Lionel Messi. Cuál es el posible equipo para visitar a la selección de Marcelo Bielsa.

El técnico de la selección argentina, Lionel Scaloni, sumó un nuevo dolor de cabeza en las últimas horas a partir de una fatiga muscular que podría dejar afuera a Lautaro Martínez del partido ante Uruguay, que se jugará este viernes en el estadio Centenario de Montevideo por las Eliminatorias Sudamericanas clasificatorias al Mundial 2026.

El duelo contra el equipo de Marcelo Bielsa, entre primero y escolta en la tabla de posiciones, ya tiene una ausencia de peso confirmada: Lionel Messi, con problemas musculares, directamente fue desafectado de la convocatoria y no viajó al país.

En el caso del centrodelantero del Inter de Italia, ya arrastraba inconvenientes que se evidenciaron en las recientes presentaciones del equipo tanto en la Serie A como en la Champions Leage. El Toro practicó con la Scaloneta el martes, pero una parte de los trabajos los hizo de manera diferenciada. Según trascendió, se debería a una fatiga muscular que lo pone en duda para el compromiso del viernes.

Desde el cuerpo técnico argentino van a seguir atentamente la evolución del bahiense para definir si puede ser de la partida o no en Montevideo. Si no llega en condiciones, es casi una fija que Julián Álvarez ocupará el puesto de centrodelantero, en tanto que Scaloni deberá resolver cómo rodea al ex River en el ataque y allí aparece como alternativa Nicolás González, uno de los comodines del DT.

Sin Messi y tras el retiro de Ángel Di María, existen diversas combinaciones posibles para conformar el once e incluso para plantar un esquema 4-4-2 con un mediocampo más poblado, quizás con la inclusión de Leandro Paredes y la dupla Álvarez-González arriba.

Otra opción es el ingreso de Thiago Almada o Ángel Correa para oficiar de enlace o incluso funcionar como un tercer punta. Sin embargo, también se baraja la inclusión desde el inicio de Giuliano Simeone, a partir de la cual el técnico podría plantar un dibujo más cercado al 4-2-3-1.

Por lo pronto, con Lautaro entre algodones y la ausencia confirmada de Messi, el plantel de la selección tiene los entrenamientos del miércoles a la tarde y del jueves para seguir ajustando detalles de cara al duelo contra Uruguay, que en el cruce anterior por Eliminatorias lo venció en La Bombonera.