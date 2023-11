Qué hay detrás de las palabras de Scaloni y su posible salida de la selección argentina El técnico campeón del mundo puso en duda su continuidad en el cargo, tras la histórica victoria albiceleste contra Brasil en el estadio Maracaná. Rumores, versiones y razones en torno a una declaración que cayó como una bomba en la AFA y sorprendió a los futbolistas

Las palabras de Lionel Scaloni cayeron como una bomba atómica tras la victoria de Argentina sobre Brasil en el Maracaná. “Una cosa importante que quería decir es que ahora toca parar la pelota, toca pensar mucho. Estos jugadores nos han dado mucho, pero necesito pensar qué voy a hacer”, soltó el técnico. Su declaración sorprendió y disparó diversos rumores sobre las razones que lo llevaron a hacerlo.

Fuentes vinculadas al entrenador nacido en Pujato y al cuerpo técnico del seleccionado deslizaron que existe un desgaste en la relación de Scaloni con Claudio Tapia, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

La renovación de su contrato, extendido hasta fines del Mundial de 2026, no fue sencilla y generó deterioro. Incluso antes de Qatar 2022, no llegaron con los números acordados y se especuló con una posible salida del DT, algo que finalmente no ocurrió, según recordó TyC Sports en una publicación.

También existen cuestiones que tienen que ver con la desorganización y los problemas que el cuerpo técnico tiene que afrontar y solucionar cada vez que juega la Selección. El diario Olé mencionó inconvenientes de “logística, estructura, armado y apoyo”.

Tapia se enteró de todo en el mismo Maracaná, a minutos del triungo argentino con el gol de Nicolás Otamendi. Tampoco lo sabían los jugadores, quienes se mostraron sorprendidos por lo que dijo el entrenador.

Se especula con que el propio “Chiqui” viajará en los próximos días a Europa para hablar con Scaloni cuando baje un poco la espuma. La situación debe resolverse pronto porque en la primera semana de diciembre todas las selecciones deben acudir con su DT al sorteo de la Copa América de 2024.