River empató sin goles con Barcelona de Ecuador El Millonario igualó como local ante el equipo de Guayaquil el último martes, en el partido por la segunda fecha del Grupo B del torneo continental, que se disputó en el estadio Monumental. Driussi falló un penal a los seis minutos.

River Plate igualó sin goles como local ante Barcelona de Ecuador, en un partido correspondiente a la segunda fecha del Grupo B de la Copa Libertadores que se disputó el último martes en el estadio Monumental.

Si bien el Millonario fue superior a su rival durante todo el encuentro, no logró capitalizar las ocasiones de gol generadas. El delantero Sebastián Driussi falló un penal a los 6 minutos, que fue atajado por el arquero del equipo ecuatoriano José Contreras.

Finalizado el encuentro, el DT de River, Marcelo Gallardo, dijo que “el equipo jugó bien” pero que “le faltó contundencia de cara al gol”.

En la conferencia de prensa, el Muñeco analizó el empate sin goles ante el elenco de Guayaquil y aseguró: “Me iría preocupado si el equipo no hubiese tenido el domingo del juego o generado situaciones. Viendo el análisis del partido, hubo un equipo que intento siempre y un rival que se defendió”.

“No sé qué evaluación hacen ustedes del partido de hoy. Yo no vi un equipo que haya jugado mal. Tuvimos buenas cosas y encima el rival no nos pateó al arco. Hicimos mérito suficiente para ganar y el otro equipo que no hizo eso se lleva la misma cantidad de puntos. Así es el fútbol”, cerró.

Con este resultado, River y Barcelona de Guayaquil quedaron en la cima del Grupo B en igualdad de condiciones tanto en puntos (4) como en diferencia de gol, ya que los dirigidos Gallardo llegaban a este encuentro tras vencer por la mínima a Universitario de Perú. En tanto, el elenco de Guayaquil hizo lo propio, en condición de local, frente a Independiente del Valle.

River recibirá a Talleres de Córdoba el próximo domingo desde las 20.15, en un encuentro válido por la decimo tercera fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol.

Por Copa Libertadores, recién volverá a jugar el 23 de abril, como visitante, ante Independiente del Valle. El “Muñeco” analizó la igualdad ante los ecuatorianos y destacó el desempeño del equipo.