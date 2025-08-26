San Martín empató y se aleja del primer puesto de su zona El Santo hizo figura a Roberto Ramírez y no pasó del cero frente a All Boys en condición de visitante. Así, no logró meterse de lleno en la disputa por la cima.

Era uno de esos partidos claves para afrontar la recta final. Uno de esos que te marcan para qué estás en el último tramo del campeonato. Uno de esos en los que los dos equipos tenían mucho en juego. De un lado, All Boys, que soñaba con alejarse definitivamente del descenso para acercarse al Reducido, porque así de pareja está la Zona A de la Primera Nacional. Del otro, San Martín de Tucumán, que obligado por los resultados ajenos, debía ganar o ganar para no perderle pisada a los de arriba y poder apuntar a un sprint final para escalar. Sin embargo, nada de eso pasó y fue un empate 0-0 que le deja un sabor agridulce a ambos.

El trámite estuvo plagado de fricción e intensidad a la hora de disputar las divididas, con más intenciones que ataques con ocasiones claras para romper el cero. Incluso, las situaciones fueron contadas y siempre los atacantes del Santo: primero Pino y luego Franco García, por duplicado, que se toparon con la figura de Ramírez, que se agigantó y salvó la caída de su valla.

Así, no se movió el marcador, el Albo extendió la diferencia con los de abajo y el Ciruja no pudo treparse a la pelea.

Fuente Olé