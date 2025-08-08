San Martín presentó su nueva camiseta inspirada en “La Fortaleza” San Martín de Tucumán lanzó oficialmente su nueva camiseta alternativa, una prenda que rinde homenaje a la historia del club y al barrio que lo vio nacer: La Ciudadela.

Diseñada por Kappa, esta tercera indumentaria —segunda alternativa— luce un predominante color blanco con detalles en rojo, evocando la mística de “La Fortaleza”, escenario de innumerables batallas futbolísticas. El estreno será este domingo, cuando el Santo visite a Deportivo Madryn desde las 15.30. La camiseta puede adquirirse exclusivamente a través de la cuenta oficial de Kappa Argentina.

La leyenda detrás de La Fortaleza

El Estadio de San Martín, fundado el 24 de marzo de 1932 en el popular Barrio de La Ciudadela, lleva el apodo de “La Fortaleza” en alusión a un hecho histórico de 1814. Ese año, el Ejército del Norte —entonces comandado por el General José de San Martín tras relevar a Manuel Belgrano— ordenó la construcción de una fortificación en las afueras de la ciudad.

La obra consistía en un pentágono con bastiones, pensado para acuartelar tropas, infundir respeto y servir como defensa ante un posible ataque realista. Para San Martín, Tucumán debía ser el límite norte de la revolución: de allí no debían avanzar las fuerzas enemigas.

Hoy, esa herencia de lucha y resistencia se plasma en la nueva piel del Santo, que une pasado y presente en un solo símbolo.