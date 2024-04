San Martín volvió a la victoria y llegó a la cima de su grupo El Santo logró un triunfo muy importante en su estadio.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

Necesitaba volver a la victoria luego de la derrota con Chacarita. Lo necesitaba para reencontrarse con el triunfo y para alcanzar a Quilmes en lo más alto de la Zona A de la Primera Nacional. Y después de mucho buscarlo, San Martín de Tucumán lo terminó consiguiendo cerca del cierre del encuentro.

En una Ciudadela pasada de agua por las lluvias, el Santo le costó entrarle a Chaco For Ever, que buscó aferrarse al punto. Careció de ideas, no tuvo muchas oportunidades pero golpeó tras tanto insistir: Nahuel Banegas la metió con un cabezazo en una pelota parada y se quedó con tres puntazos para sumar a la punta.

Fuente Olé