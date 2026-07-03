Scaloni confirmó la formación para buscar el pase a octavos La Albiceleste comienza su camino en la fase eliminatoria con la obligación de ganar para seguir en el Mundial. Scaloni confirmó el equipo: Medina irá de arranque en el lateral izquierdo.

La Selección Argentina afronta este sábado un compromiso determinante en el Mundial al medirse con Cabo Verde por el inicio de la fase eliminatoria. Tras superar la etapa de grupos, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni sabe que no hay margen de error: una victoria es indispensable para avanzar a la siguiente instancia del certamen.

En la previa del encuentro, el entrenador confirmó la formación titular con una modificación en la defensa. Facundo Medina ocupará el lateral izquierdo desde el arranque, mientras que el resto del equipo mantiene la base habitual que viene sosteniendo el ciclo del campeón del mundo.

El once inicial de la Albiceleste estará integrado por Emiliano “Dibu” Martínez en el arco; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Facundo Medina en la defensa; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Thiago Almada en el mediocampo; mientras que Lionel Messi y Lautaro Martínez conformarán la dupla ofensiva.

Por su parte, Cabo Verde, dirigido por Bubista, formará con Vozinha; Diney Borges, Pico Lopes, Sidny Lopes Cabral y Steven Moreira; Kevin Pina, Jovane Cabral, Deroy Duarte, Laros Duarte y Ryan Mendes; con Nuno Da Costa como referencia en el ataque. El seleccionado africano buscará dar el golpe ante uno de los principales candidatos al título.

Con la clasificación en juego, Argentina intentará imponer su jerarquía y experiencia en este encuentro decisivo. El ganador accederá a la próxima ronda del torneo, mientras que el perdedor quedará eliminado, en un duelo que promete intensidad y alta expectativa entre los hinchas albicelestes.