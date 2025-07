Tras los visitantes en Lanús-Central, Patricia Bullrich cruzó al número dos del “Chiqui” Tapia La ministra de Seguridad le mandó una carta documento al tesorero de la AFA Pablo Toviggino, a quien acusó de enviarle un mensaje en tono intimidatorio al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en medio de un tire y alfoje político por el regreso de los hinchas visitantes en el fútbol argentino

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, escaló la tensión con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y amenazó con aplicarle el derecho de admisión en las canchas a Pablo Toviggino, tesorero de la entidad y considerado la mano derecha del presidente Claudio “Chiqui” Tapia. La advertencia es a raíz de un tuit del dirigente contra el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, referido a la vuelta de los hinchas visitantes el fin de semana pasado en Lanús-Central, partido que terminó con triunfo canalla con un gol de Ángel Di María.

Bullrich le envió una carta formal a Toviggino en la que le exige que “se retracte públicamente” por su mensaje. Caso contrario, advirtió que su Ministerio procederá a “tomar medidas de admisión a los lugares correspondientes”, lo que en la práctica le impediría ingresar a cualquier estadio del país.





La polémica se desató por un posteo de Toviggino dirigido a Francos: “TE deseo UN MUY FELIZ y TRISTE FINAL… PRONTO!!!”. Bullrich calificó esta frase como “abiertamente mafiosa, amenazante e intimidatoria”.

En una publicación en sus redes, la ministra fue aún más dura y acusó al dirigente de AFA de comportarse como un “barra brava”. Además, vinculó el episodio al debate por la vuelta del público visitante: “Si queremos volver a tener público visitante, necesitamos una AFA que dé el ejemplo“, sentenció.

La carta de Bullrich a Toviggino.

Los visitantes y el cruce

El gobierno nacional tomó la medida impulsada por Tapia y la AFA como una decisión política. “Da la sensación de que Claudio Tapia juega un rol político. El otro (Julio Grondona) era mucho más para todos los sectores. Este tiene un rol más concreto”, aseguró Guillermo Francos en diálogo con Radio Mitre durante el fin de semana.

Luego, Toviggino salió a responderle y no se guardó nada: “Te equivocás, hombrecito de dientes amarillos. Si el Comandante (así le dice a Chiqui Tapia) y yo, jugáramos un rol político, te aseguro que el justicialismo tendría una discusión menos en sus listas de candidatos. Nosotros sólo administramos fútbol hace 8 años. Ese fútbol argentino que lleva en sus hombros, en ese breve lapso, algunos logros, como una Finalisima, dos Copas América y una Copa del Mundo”.





Y agregó: “Además hablás de algo que desconocés y que supera cualquier razonamiento particular y/o gubernamental”. Y arremetió sobre el final del posteo: “Te deseo un ‘MUY FELIZ Y TRISTE FINAL … PRONTO!!!’. Ocúpate de los Gobernadores, que me parece que te borraron de su agenda, y dejá que del Futbol Argentino nos ocupamos nosotros”.

Tras el alcance que tuvieron los dichos de Toviggino, Francos respondió en la misma sintonía: “Este personaje… me dijo que tenía los dientes amarillos… en todo caso me fijaría si tiene los dedos verdes, por lo que toca…”, expresó el lunes en declaraciones a LN+.

“La realidad es que me resultaba un personaje desconocido hasta que investigué en lo que hace. No dije nada que no fuera de conocimiento común de la gente. Dije, que la autorización de hinchas visitantes en una cancha era una utilización política de la AFA. Tengo alguna sospecha de que está metida en política”, sostuvo Francos.

En la misma línea, Francos aludió al “pedido” del dirigente de la entidad que dirige Chiqui Tapia para que él no se metiera “en los temas de la AFA”.

“Pero ¿cuántos goles hizo Toviggino? La Copa del Mundo la ganaron Messi, Di María, De Paul, todos los jugadores que intervinieron en ese equipo sensacional que le ganó a Francia. No sé qué hizo Toviggino para adjudicarse el triunfo, en todo caso se lo podría adjudicar a Scaloni, que armó un gran equipo”, lo chicaneó.