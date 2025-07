Asaltaron y apuñalaron al periodista de Bendita, Daniel Gómez Rinaldi Este viernes por la mañana, el ex panelista de Intrusos fue víctima de un ladrón que le robó el celular y lo atacó con un cuchillo.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

El periodista Daniel Gómez Rinaldi fue asaltado y apuñalado este viernes temprano en Buenos Aires cuando se dirigía a su trabajo en Radio Rivadavia para el programa de la primera mañana, que va de 6 a 9. Fue víctima de un ladrón que le arrebató el celular cuando se subía al colectivo y que lo acuchilló en una pierna después, cuando el ex panelista de Intrusos intentó recuperarlo.

El hecho ocurrió este viernes por la mañana en la parada de la línea 39 de Santa Fe y Talcahuano. “Cuando estoy subiendo el primer escalón, siento que alguien me arranca el teléfono de la mano y sale corriendo por Talcahuano. Yo decido correr atrás de él y gritarle que me lo devuelva”, contó el periodista al programa Esta mañana, el ciclo al que no pudo asistir debido al robo.

Según su relato, encontró al ladrón en un contenedor. “Él sale despacio y yo lo agarro del buzo que tenía puesto. En ese momento, saca un cuchillo y me pega un puñetazo en la pierna y después otro”, reconstruyó.

“Lo solté y me quedé gritando que llamen a la policía, que vino a los dos minutos”, agregó.

Gómez Rinaldi fue atendido por personal del Same. La herida no fue de gravedad.