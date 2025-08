Brenda Asnicar ironizó sobre la elección de Julieta Poggio como su reemplazo en el regreso Patito Feo La actriz aseguró que se sorprendió con la vuelta al escenario de la ficción televisiva que protagonizó con Laura Esquivel. “Planean reemplazarnos y está muy bien porque nosotras dijimos que no”, lanzó.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

El último lunes se confirmó el regreso de Patito Feo al teatro. Las protagonistas de la serie infantojuvenil emitida entre 2007 y 2008 por El Trece, y producida por Marcelo Tinelli, fueron Laura Esquivel y Brenda Asnicar. Las dos actrices interpretaron a Patito y a Antonella, respectivamente, en el éxito televisivo que también brilló en el teatro Gran Rex Buenos Aires y realizó una gira internacional. Sin embargo, ambas se bajaron de la convocatoria.

El periodista Adrián Pallares anunció en Intrusos (América TV) quiénes serán las nuevas líderes de las populares y las divinas. “La popular, la que va a hacer el personaje de Laurita Esquivel, es la actual protagonista de (la versión teatral porteña de) La Sirenita, Albana Fuentes”.

Luego, contó que una ex Gran Hermano asumirá el rol de Asnicar: “Ahora, agárrense fuerte. La divina de la nueva versión teatral de Patito Feo es Juli Poggio”.

Al tanto de la situación, Brenda habló en el ciclo Había que decirlo, en el streaming de El Trece. Respecto de la decisión de no ser parte del proyecto, Asnicar indicó que tanto ella como Esquivel “prefirieron priorizar sus carreras actuales”, aunque no pudo evitar ironizar sobre la elección de Poggio.

“Hay una nueva Antonella en el teatro, todo mal. No me dejo de sorprender. Planean reemplazarnos y está muy bien porque nosotras dijimos que no. Disfrútenlo”, dijo, al tiempo que envió “un abrazo a los fans, que los queremos un montón”.