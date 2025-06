Cacho Deicas dijo que lo desvincularon de Los Palmeras y denunció “requisitos contra su recuperación” El cantante compartió un video en redes sociales en el que revela detalles de una interna que parece haber llegado a un punto de ruptura.

El cantante Rubén Cacho Deicas, histórico vocalista de Los Palmeras, anunció que fue “desvinculado” del grupo de cumbia santafesina. En un video que compartió en redes sociales, el vocalista indicó los motivos.

El artista sufrió un ACV el último enero que lo tuvo alejado de la banda santafesina para su recuperación. En ese tiempo, salieron a la luz ciertas diferencias existentes entre Cacho y Marcos Camino, integrante fundador de Los Palmeras.

Cuando parecía que todo estaba encaminado para la vuelta, Deicas dio a conocer, en las últimas horas, que las condiciones impuestas para su regreso “iban en contra del proceso de recuperación y de mi libertad para poder utilizar mis redes sociales, entre otras cosas”.

En el posteo, Cacho detalló que, el último mayo, con el aval de sus médicos, se presentó a ensayar en los estudios de la productora con la intención de reincorporarse a la banda en un show programado en el Movistar Arena. Sin embargo, solo el representante, Adrián Forni, acudió a la cita.

La situación se agravó cuando, tras rechazar los mencionados requerimientos, Deicas recibió una notificación formal, mediante carta documento, con el pedido de desvinculación. En el escrito se argumentaría que el vocalista “no podía cumplir con los shows pactados ni presentarse a trabajar”.

“Desde entonces estamos en este proceso, el cual no tiene nada que ver con mi estado de salud, sino con cuestiones ajenas que hacen que no pueda estar con el grupo al cual le dediqué (y siempre fue mi deseo) seguir dedicándole toda mi vida, pero lamentablemente a veces los intereses de unos y de otros no coinciden”, apuntó cacho en el video en que expresa la gratitud a quienes le manifiestan su apoyo.

La publicación se replicó con mensaje como “sin Cacho, no hay Palmeras”, “Usted es patrimonio de los argentinos. Si hay gente que no lo entiende, que se maneje. Primero su salud” y “Cacho, vos te pones con un tarro y dos guitarras y sos el alma de la fiesta. No necesitás de Los Palmeras, porque Los Palmeras sos vos”.