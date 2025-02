Caso Morena Rial: Alan Fernández se entregó en Tucumán Morena Rial señaló al joven tucumano como el líder de la banda que realizaba escruches en Buenos Aires.

Augusto Avellaneda, abogado de Fernández habló con la prensa a la salida de la Brigada de investigaciones para aclarar algunas dudas.

“El señor Alan Fernández no tenía pedido de detención, no tenía pedido de captura y ningún llamado de la Justicia de Tucumán, como así también su planilla prontuarial no registra ninguna causa pendiente. Pero si tiene una orden de detención en la provincia de Buenos Aires”

“Quedará detenido hasta que la justicia de Buenos Aires remita el informe para saber si seguirá detenido o no, y eso lo analizará el juez de Tucumán”.

El sospechoso llegó a la Brigada de Investigaciones de la Policía junto con sus dos abogados y respondió algunas preguntas de la prensa.

“Morena era amiga por redes sociales, pero no tengo ninguna relación de nada con ella. Hay muchas situaciones raras, una chica que se hace cargo de un delito, que al otro día salga y ponga en compromiso a otras personas. Hay mucho poder aquí en juego de parte de ellos”.

Al finalizar los tramites administrativos, Fernández será llevado al penal de Benjamín Paz hasta que haya nuevas medidas a definir, ya que posiblemente tenga que ser trasladado a Buenos Aires.

Recordamos que en la jornada de ayer, el abogado defensor de Alan Fernández, el joven tucumano señalado por Morena Rial como el líder de la banda delictiva, habló con El Ocho sobre la situación de su defendido.

“Hoy presentamos ante la Justicia tucumana un Hábeas Corpus preventivo, indicando que el señor Fernández manifestó que se enteró a través de las redes sociales y medios de comunicación que había una causa en su contra y que posiblemente habría un pedido de detención y captura, pero hasta la fecha no lo podemos asegurar, por eso presentamos la documentación ante la justicia para solicitar información sobre la veracidad que la provincia de bs as lo requiere y en base a qué causa, cuál es el delito que se lo acusa, y en caso de que así fuese, lo vamos a poner a disposición cuando las garantías constitucionales estén dadas”.

El abogado también señaló que Fernández es amigo de Morena Rial hace cinco años y que recibió amenazas por parte de su entorno.

“Cuando él se anoticia de que Morena lo nombró como líder de la banda, se puso en contacto con ella y desde el otro lado lo atendió una persona de su entorno privado que le dijo que si se entregaba en Buenos Aires lo iban a matar y si quedaba detenido en Tucumán, que se cuide porque también tienen gente aquí. Por esta amenaza es que nosotros pedimos a la justicia que notifique a la policía para que vele por las garantías constitucionales y el resguardo físico de Fernández”.