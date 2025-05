Dalma Maradona le contestó a Gonzalo Valenzuela tras sus polémicos dichos sobre su papá La hija del astro del fútbol salió en defensa de su padre y chicaneó al chileno por decir que “la mano de Dios” es un “cáncer social”.

Dalma Maradona respondió con dureza a los polémicos dichos del actor chileno Gonzalo Valenzuela, quien había cuestionado a Diego Armando Maradona, a los argentinos y al célebre gol conocido como “la mano de Dios”. “No sé ni quién es”, lanzó la hija del ídolo, en un móvil televisivo, y apuntó con ironía a un viejo video del actor, donde se lo ve intentando evitar una multa por un control de alcoholemia positivo.

La actriz y conductora se refirió por primera vez al tema este lunes, en diálogo con un móvil del programa DDM. Aseguró que recién se había enterado de los comentarios del ex de Juana Viale y que en un principio pensó que se trataba del video en el que Valenzuela aparece pidiéndole a un policía que no le quite el auto tras haber dado positivo en un test de alcoholemia. Esa grabación se viralizó en redes, usada por muchos para desestimar la crítica del chileno al ídolo del fútbol mundial.

“Eso de que todos los males de la Argentina vienen de mi papá… no sé de dónde lo sacó”, expresó Dalma. “No es una persona de la que admire su trabajo, no lo conozco. Y, encima, critica a los argentinos por criticar, ni siquiera fue directamente contra mi papá”, agregó.

En otro tramo de la entrevista, la hija del Diez recordó que Valenzuela trabajó en Argentina y tiene hijos argentinos, y sugirió que su enojo podría tener otro trasfondo. “Algo habrá hecho…”, deslizó.

Además, se refirió al trasfondo histórico del famoso gol con la mano que Maradona le hizo a Inglaterra en el Mundial de 1986. “A mi manera de ver, ese gol también tiene que ver con la guerra de Malvinas. Capaz que él no lo sabe porque ellos (por Chile) ayudaron para que nos vaya peor en esa guerra. Así que…”, disparó con contundencia.

Por último, sostuvo que si su padre estuviera vivo, las críticas no habrían pasado desapercibidas. “Él respondería, pero como no está, se animan”, cerró.