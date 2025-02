Dictaron 60 días de prisión preventiva para Alan Fernández Ese caso es investigado por la Unidad Especializada de Robos y Hurtos II del Ministerio Público Fiscal, a cargo de Susana Cordisco.

Tras ponerse a disposición de la justicia donde pesaba un pedido de captura desde Buenos Aires, Alan Martín Fernández quedó preso en Tucumán, acusado por un hecho ocurrido el 3 de diciembre de 2023. Durante la audiencia, el auxiliar de fiscal Augusto Moeykens, en representación de la Unidad Especializada de Robos y Hurtos II del Ministerio Público Fiscal (que conduce Susana Cordisco), lo imputó por el delito de robo doblemente agravado por haber sido cometido con arma de fuego en despoblado y en banda. Por este ilícito ya fue condenado Alan Rodrigo Nahuel Díaz, a seis años y ocho meses de prisión.

Sobre los riesgos procesales, que motivaron el pedido de la prisión preventiva por 90 días, el representante del MPF expresó la existencia de un arraigo débil (por lo que acrecienta el peligro de fuga), el daño a resarcir (más de $20.000.000) y de entorpecimiento (otros cómplices no fueron identificados). “A criterio de la justicia penal de Tucumán fue un robo altamente planificado y ejecutado con violencia, cuyo objetivo fue la sustracción de una cifra millonaria de dinero que transportada un camión de carga. A partir de esta investigación, realizada por la Unidad Fiscal, se han reunido pruebas contundentes que acreditan, no sólo la existencia del hecho sino la responsabilidad penal de Alan Martín Fernández y Alan Rodrigo Díaz. Actuaron en connivencia con otras personas que aún no han sido identificadas, siguiendo una distribución de roles precisos para garantizar el éxito de su ataque”.

El Auxiliar de Fiscal agregó: “Esta Fiscalía entiende que (Fernández) era uno de los que iba en el auto (su teléfono fue secuestrado dentro del Toyota Corolla donde viajaba como acompañante). Posteriormente, las pericias digitales arrojaron pruebas incriminatorias de su planificación y vinculación para poder interceptar el camión en el cual el chofer llevaba el dinero para buscar mercadería en Tucumán. Organizó el ataque y dio la ubicación. Al momento de la huida (en el vehículo Peugeot) abandonaron a uno de sus compañeros de causa. En la conversación con el contacto agendado ‘Mi Amor’ admite haber estado robando y planeando la fuga a Mar del Plata”. El investigador añadió: “Se trata de una banda organizada, conformada por más de seis personas, que utilizaba vehículos de alta gama para cometer estos hechos”. Cabe agregar que Fernández ya posee antecedentes (el 25 de noviembre de 2022 fue condenado en un juicio abreviado a tres años de prisión de ejecución condicional por el delito de robo agravado por el uso de arma de fuego) y es investigado en Buenos Aires por la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Martínez en la causa Rial Morena y otros sobre averiguación de ilícitos por robo agravado por efracción y escalamiento. Finalmente, la jueza actuante resolvió hacer lugar parcialmente al requerimiento de la Fiscalía ordenando la prisión preventiva pero por 60 días.

Evidencias

Al realizar la extracción de datos al teléfono celular del imputado se desprenden frases como: “Hay un laburo bien groso” (al contacto de Alan Díaz); “Robando, haciendo todo lo posible para darte algo” (al contacto agendado como “Mi Amor”). Sobre la acusación, Fernández respondió: “Cualquier persona puede poner un chip que supuestamente está a mi nombre y activarlo. No es algo insólito”.

Vestidos con chalecos de policía

En fecha 3 de diciembre de 2023, a las 21:30 horas aproximadamente, la víctima conducía un camión marca Mercedes Benz, de la empresa Frías SRL, por ruta 303, en sentido este-oeste. A la altura de Lolita Norte, cuando observó en el camino unos hierros con varias puntas e intentó esquivarlos, pero no pudo evitar que se pincharan las dos ruedas delanteras. Eso hizo que aminorara la marcha, mientras miraba por el espejo retrovisor a dos vehículos, hasta aminorar la marcha. En ese momento, apareció por el lado izquierdo del camión un Toyota Corolla gris, deteniendo la marcha. De dicho automóvil descendieron cuatro sujetos, los cuales portaban armas de fuego tipo pistola, con las que hicieron tres disparos y amenazaron al conductor diciéndole: “Abrí la puerta. Abrí la puerta”. Acto seguido, el chofer puso de nuevo en marcha el camión para escapar. El Toyota Corolla se ubicó al lado e intentó encerrarlo nuevamente, pero la víctima volanteó hacia la izquierda y logró que el auto se fuera a la banquina mientras él seguía su marcha, ya con las gomas pinchadas. Luego, el vehículo de carga fue sobrepasado por otro rodado de color oscuro (marca Peugeot) que lo obligó a volver a detenerse, siendo abordado por cuatro individuos vestidos con chalecos de policía. Uno de ellos subió por la escalera del lado del conductor con un arma de fuego tipo pistola. Al tener la ventanilla bajada trató de abrir la puerta, pero se trabó en un forcejeo con el camionero. Entonces, por el lado del acompañante, subieron otros tres sujetos también armados con pistolas, por lo que la víctima soltó al sujeto con el que forcejeaba y levantó las manos. A continuación, los delincuentes ingresaron a la cabina y sustrajeron de abajo de la cama dos cajas que contenía entre 10 y 15 millones de pesos, siendo la víctima golpeada en la cabeza con la culata de una de las armas de fuego, provocándole lesiones. Además, le sustrajeron la billetera. Finalmente, los asaltantes se dieron a la fuga por la misma ruta hacia el oeste.

El martes, Augusto Avellaneda, abogado de Fernández habló con la prensa a la salida de la Brigada de investigaciones para aclarar algunas dudas.

“El señor Alan Fernández no tenía pedido de detención, no tenía pedido de captura y ningún llamado de la Justicia de Tucumán, como así también su planilla prontuarial no registra ninguna causa pendiente. Pero si tiene una orden de detención en la provincia de Buenos Aires”

“Quedará detenido hasta que la justicia de Buenos Aires remita el informe para saber si seguirá detenido o no, y eso lo analizará el juez de Tucumán”.

El sospechoso llegó a la Brigada de Investigaciones de la Policía junto con sus dos abogados y respondió algunas preguntas de la prensa.

“Morena era amiga por redes sociales, pero no tengo ninguna relación de nada con ella. Hay muchas situaciones raras, una chica que se hace cargo de un delito, que al otro día salga y ponga en compromiso a otras personas. Hay mucho poder aquí en juego de parte de ellos”.

Al finalizar los tramites administrativos, Fernández será llevado al penal de Benjamín Paz hasta que haya nuevas medidas a definir, ya que posiblemente tenga que ser trasladado a Buenos Aires.

Recordamos que el lunes, el abogado defensor de Alan Fernández, el joven tucumano señalado por Morena Rial como el líder de la banda delictiva, habló con El Ocho sobre la situación de su defendido.

“Hoy presentamos ante la Justicia tucumana un Hábeas Corpus preventivo, indicando que el señor Fernández manifestó que se enteró a través de las redes sociales y medios de comunicación que había una causa en su contra y que posiblemente habría un pedido de detención y captura, pero hasta la fecha no lo podemos asegurar, por eso presentamos la documentación ante la justicia para solicitar información sobre la veracidad que la provincia de bs as lo requiere y en base a qué causa, cuál es el delito que se lo acusa, y en caso de que así fuese, lo vamos a poner a disposición cuando las garantías constitucionales estén dadas”.

El abogado también señaló que Fernández es amigo de Morena Rial hace cinco años y que recibió amenazas por parte de su entorno.

“Cuando él se anoticia de que Morena lo nombró como líder de la banda, se puso en contacto con ella y desde el otro lado lo atendió una persona de su entorno privado que le dijo que si se entregaba en Buenos Aires lo iban a matar y si quedaba detenido en Tucumán, que se cuide porque también tienen gente aquí. Por esta amenaza es que nosotros pedimos a la justicia que notifique a la policía para que vele por las garantías constitucionales y el resguardo físico de Fernández”.